NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

85,06 USD +4,53% (07.03.2024, 21:59)



ISIN Marvell Technology-Aktie:

US5738741041



WKN Marvell Technology-Aktie:

A3CNLD



Ticker-Symbol Marvell Technology-Aktie:

9MW



NASDAQ-Symbol Marvell Technology-Aktie:

MRVL



Kurzprofil Marvell Technology Inc.:



Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) weiterhin mit "buy" ein.Marvells Bericht für das vierte Quartal habe den Erwartungen entsprochen, obwohl der Ausblick für das erste Quartal um 16% hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, was auf starke Rückgänge im Bereich Nicht-KI und Legacy zurückzuführen sei, so die BofA-Analysten gegenüber Investoren. Das "alles entscheidende" Rechenzentrum bleibe jedoch "solide auf Kurs" und dürfte im Quartal um fast 80% gegenüber dem Vorjahr wachsen, so BofA, die anmerke, dass der KI-Umsatz von Marvell im GJ24 mehr als 10% des Gesamtumsatzes ausgemacht habe und im GJ25 fast 30% erreichen dürfte. Während ein geringeres Volumen und ein ungünstiger Produktmix auf kurzfristigen Margen-Gegenwind hindeuten würden, glaube das Unternehmen nun, dass die GJ25-Schätzungen vollständig risikofrei seien.Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von Marvell Technology nach wie vor mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 80 auf 95 USD. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Marvell Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:73,00 EUR -6,16% (08.03.2024, 14:30)