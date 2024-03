NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (11.03.2024/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von Stifel:Tore Svanberg, Analyst von Stifel, stuft die Aktie von Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 72 USD auf 86 USD.Die Ergebnisse des Januar-Quartals hätten den Erwartungen entsprochen, aber das Unternehmen habe einen "wesentlich niedrigeren" Ausblick für das April-Quartal aufgrund von stark und anhaltend schwächeren Umsätzen außerhalb von Rechenzentren gegeben. Svanberg gehe jedoch davon aus, dass die KI-bezogenen Umsätze in GJ25 auf etwa 1,4 Mrd. USD steigen könnten, was um 75% über den früheren Erwartungen von 800 Mio. USD liegen würde.Tore Svanberg, Analyst von Stifel, bewertet die Marvell Technology-Aktie weiterhin mit "buy". (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Marvell Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:65,66 EUR -4,79% (11.03.2024, 17:58)