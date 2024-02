NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

Kurzprofil Marvell Technology Ltd.:



Marvell Technology Group Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (13.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Marvell Technology-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) unter die Lupe.Er merke an, dass Reuters Ende letzter Woche unter Berufung auf neun mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet habe, dass NVIDIA eine Gruppe aufbaue, um kundenspezifisches Silizium für KI zu entwickeln, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die Marvell Technology-Aktie sei nach dem Bericht schwach gewesen, aber Morgan Stanley sehe dies nicht so negativ und argumentiere, dass, wenn NVIDIA Ressourcen in kundenspezifisches Silizium stecke, dies sicherlich eine Bestätigung dafür wäre, dass kundenspezifisches Silizium auf dem Vormarsch sei. Der Analyst sei sich zwar immer noch nicht sicher, wie wettbewerbsfähig die kundenspezifischen Chips von Marvell Technology auf lange Sicht sein würden, aber er würde den potenziellen Markteintritt von NVIDIA nicht als negativ für Marvell Technology betrachten.Joseph Moore, Analyst von Morgan Stanley, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal weight"-Rating für die Marvell Technology-Aktie bestätigt. (Analyse vom 13.02.2024)Börsenplätze Marvell Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:63,12 EUR -3,41% (13.02.2024, 20:15)