NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

85,06 USD +4,53% (07.03.2024)



ISIN Marvell Technology-Aktie:

US5738741041



WKN Marvell Technology-Aktie:

A3CNLD



Ticker-Symbol Marvell Technology-Aktie:

9MW



NASDAQ-Symbol Marvell Technology-Aktie:

MRVL



Kurzprofil Marvell Technology Inc.:



Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.03.2024/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von Roth MKM:Die Analysten von Roth MKM stufen die Aktie von Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) nach den Q4-Ergebnissen weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 60 USD auf 95 USD.Die Umsatzprognose des Unternehmens liege unter dem Konsens, was die anhaltende Schwäche und den Bestandsabbau in den Segmenten außerhalb des Rechenzentrums widerspiegele. Roth MKM sehe sich jedoch durch die anhaltende Dynamik im Segment der Rechenzentren im Zusammenhang mit der KI-Nachfrage nach optischen und aufstrebenden Kunden-Halbleitern ermutigt. Roth MKM gehe davon aus, dass sich die non-DC-Segmente ab der zweiten Hälfte des GJ25 erholen und zusätzlich zur anhaltend starken Dynamik in der DC/AI-Infrastruktur zu einem Rückenwind würden.Die Analysten von Roth MKM bewerten die Marvell Technology-Aktie weiterhin mit "buy". (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Marvell Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:74,82 EUR -3,82% (08.03.2024, 15:04)