unter folgendem Link.



Börsenplätze Marvell Technology-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

49,545 EUR -6,68% (25.08.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

53,50 USD -6,62% (25.08.2023, 22:00)



ISIN Marvell Technology-Aktie:

US5738741041



WKN Marvell Technology-Aktie:

A3CNLD



Ticker-Symbol Marvell Technology-Aktie:

9MW



NASDAQ-Symbol Marvell Technology-Aktie:

MRVL



Kurzprofil Marvell Technology Ltd.:



Marvell Technology Group Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (27.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Marvell Technology-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) unter die Lupe.Die Aktie des US-Chipherstellers habe am Freitag rd. 6,6% verloren. Schuld daran sei nicht nur das eingetrübte Marktumfeld nach den jüngsten Äußerungen von FED-Chef Jerome Powell, denn bereits am Vorabend habe das US-Unternehmen selbst für eine Enttäuschung gesorgt. Die Zahlen für das abgelaufene zweite Geschäftsquartal (bis Ende Juli), die der Chiphersteller am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss vorgelegt habe, seien relativ solide ausgefallen und hätten knapp über den Erwartungen der Wall Street gelegen. Mit dem Ausblick für das laufende Quartal habe das Management aber nicht punkten können.CEO Matt Murphy habe insbesondere auf die wachsende Nachfrage nach KI-Anwendungen verwiesen, die den Spartenumsatz im laufenden Geschäftsjahr womöglich noch stärker antreiben könnten als bisher erwartet. Überschattet worden sei das starke KI-Geschäft jedoch von der anhaltenden Schwäche in den älteren Geschäftsbereichen wie Netzwerk- und Datenspeicherlösungen.Den meisten Anlegern sei am Freitag sei aber eher nach Verkaufen zumute gewesen. Die Marvell Technology-Aktie bleibe auf Konsolidierungskurs, nachdem sie Ende Mai bei 67,99 USD auf den höchsten Stand seit über einem Jahr gesprungen sei. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, sollten aber den Stopp bei 43 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.08.2023)