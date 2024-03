NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

72,35 USD -0,01% (12.03.2024, 16:57)



ISIN Marvell Technology-Aktie:

US5738741041



WKN Marvell Technology-Aktie:

A3CNLD



Ticker-Symbol Marvell Technology-Aktie:

9MW



NASDAQ-Symbol Marvell Technology-Aktie:

MRVL



Kurzprofil Marvell Technology Inc.:



Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (12.03.2024/ac/a/n)



Mark Lipacis, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Marvell Technology-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 68 USD auf 98 USD.Die Ergebnisse des Januar-Quartals hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen und die Prognosen für das April-Quartal hätten die Erwartungen aufgrund von Schwächen bei Carriern, Unternehmen und unbeständigen Umsätzen in der Automobilbranche verfehlt, aber Marvell habe hervorgehoben, dass seine KI-Umsätze in diesem Quartal mehr als 200 Mio. US-Dollar betragen hätten und erwarte, dass die KI-Umsätze im Kalenderjahr 2024 800 Mio. US-Dollar übersteigen würden. Lipacis gehe davon aus, dass die Umsätze im Bereich Rechenzentren im Kalenderjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 55% steigen würden.Mark Lipacis, Analyst von Jefferies & Co, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Marvell Technology-Aktie bestätigt. (Analyse vom 08.03.2024)