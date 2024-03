NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

85,09 USD +4,57% (07.03.2024)



ISIN Marvell Technology-Aktie:

US5738741041



WKN Marvell Technology-Aktie:

A3CNLD



Ticker-Symbol Marvell Technology-Aktie:

9MW



NASDAQ-Symbol Marvell Technology-Aktie:

MRVL



Kurzprofil Marvell Technology Ltd.:



Marvell Technology Group Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New Jersey (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von der Summit Insights Group:Die Analysten der Summit Insights Group stufen die Marvell Technology-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) nach der Veröffentlichung der Q4-Zahlen von "hold" auf "buy" hoch.Das KI-bezogene Wachstum des Unternehmens habe nicht ausgereicht, um die Schwäche in anderen Endmärkten auszugleichen, obwohl die Analysten davon ausgehen würden, dass die Umsätze in den Bereichen Carrier, Enterprise Networking und Consumer im April-Quartal ihren Tiefpunkt erreichen würden. Sie würden hinzufügen, dass es zwar einige Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des KI-bezogenen Umsatzwachstums gebe, dass sie jedoch "ermutigt" seien durch den expandierenden Serviceable Available Market im KI-bezogenen Marktsegment.Die Analysten der Summit Insights Group stufen die Marvell Technology-Aktie von "hold" auf "buy" herauf. (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze Marvell Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:73,79 EUR -5,14% (08.03.2024, 11:12)