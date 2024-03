NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

85,06 USD +4,53% (07.03.2024, 21:59)



ISIN Marvell Technology-Aktie:

US5738741041



WKN Marvell Technology-Aktie:

A3CNLD



Ticker-Symbol Marvell Technology-Aktie:

9MW



NASDAQ-Symbol Marvell Technology-Aktie:

MRVL



Kurzprofil Marvell Technology Inc.:



Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) nach dem Q4-Bericht weiterhin mit "buy" ein.Das Unternehmen habe für das erste Quartal einen Umsatzrückgang von 19% gegenüber dem Vorquartal und 16% unter dem Marktkonsens prognostiziert, da die anhaltende Stärke in den Bereichen Arterial Intelligence Electro-Optics und Custom Compute durch starke sequenzielle Rückgänge in anderen Bereichen mehr als ausgeglichen werden dürfte, so die Analysten von Goldman Sachs in einer Research Note. Das Unternehmen erwarte, dass die Marktschätzungen zurückgesetzt würden, glaube aber, dass dies die letzte Kürzung für die Zahlen sein werde.Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Marvell Technology-Aktie unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 74 auf 84 USD. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Marvell Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:74,82 EUR -3,82% (08.03.2024, 13:14)