Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Marvell Technology-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) unter die Lupe.Die Aktie von Marvell Technology sei im NASDAQ 100 am Freiatg der Top-Performer mit einem satten Plus von rund 32% gewesen. Der Chip-Produzent habe am Donnerstagabend seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und v.a. mit seinem Ausblick für Fantasie gesorgt. "Wir gehen davon aus, dass sich das Umsatzwachstum in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres beschleunigen wird, begleitet von einer Steigerung der Brutto- und Bruttomarge und der operativen Marge", habe CEO Matt Murphy in einer Pressemitteilung gesagt.Außerdem erwarte Marvell Technology, von den wachsenden Investitionen in Künstliche Intelligenz zu profitieren: "Künstliche Intelligenz hat sich für Marvell zu einem wichtigen Wachstumstreiber entwickelt, den wir mit unseren führenden Netzwerkkonnektivitätsprodukten und unserer neuen Cloud-optimierten Siliziumplattform ermöglichen", habe Murphy gesagt. Zudem erwarte er, dass man den KI-Umsatz im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum mindestens verdoppeln und in den kommenden Jahren weiter schnell wachsen könne.Die starke Entwicklung bei Marvell Technology zeige, dass Anleger beim Thema Künstliche Intelligenz elektrisiert seien. Im Vergleich zu Marvell Technology gebe es allerdings Unternehmen, die sich auch zuletzt besser entwickelt hätten und profitabler seien. Die Aktie dei keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2023)