Tradegate-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

77,79 EUR +4,16% (07.03.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

85,06 USD +4,53% (07.03.2024, 21:59)



ISIN Marvell Technology-Aktie:

US5738741041



WKN Marvell Technology-Aktie:

A3CNLD



Ticker-Symbol Marvell Technology-Aktie:

9MW



NASDAQ-Symbol Marvell Technology-Aktie:

MRVL



Kurzprofil Marvell Technology Ltd.:



Marvell Technology Group Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maxmilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Marvell Technology-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) unter die Lupe.Im Windschatten von NVIDIA und Co sei auch die Aktie von Marvell Technology zuletzt deutlich gestiegen. Nach den Zahlen sei es am Donnerstag nach Börsenschluss für den KI-Profiteur jedoch zweistellig nach unten gegangen. Vor allem der Ausblick auf das erste Quartal des Fiskaljahres 2025 falle enttäuschend aus.Kurzfristig werde eine schwache Nachfrage in den Bereichen Consumer, Carrier-Infrastruktur und Unternehmensnetzwerke belasten, habe CEO Matt Murphy den schwachen Ausblick begründet. "Wir gehen davon aus, dass wir den Umsatzrückgang in diesen Endmärkten nach dem ersten Quartal hinter uns haben werden und rechnen mit einer Erholung in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres", zeige er sich aber zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf. Marvell Technology habe zudem ein Aktienrückkaufprogramm i.H.v. 3 Mrd. USD angekündigt.Der Ausblick komme an der Börse nicht gut an. Langfristig bleibe der US-Halbleiterkonzern allerdings spannend. Der Rücksetzer könne durchaus als Einstiegschance angesehen werden, so Maxmilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2024)Börsenplätze Marvell Technology-Aktie: