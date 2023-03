NASDAQ-Aktienkurs Marriott-Aktie:

163,21 USD -2,71% (22.03.2023, 21:00)



ISIN Marriott-Aktie:

US5719032022



WKN Marriott-Aktie:

913070



Ticker-Symbol Marriott-Aktie:

MAQ



NASDAQ-Symbol Marriott-Aktie:

MAR



Kurzprofil Marriott International Inc.:



Marriott International (ISIN: US5719032022, WKN: 913070, Ticker-Symbol: MAQ, NASDAQ-Symbol: MAR) ist ein US-Hotelunternehmen mit Sitz in Bethesda, Maryland, das mehrere Hotelketten betreibt, konzessioniert und lizenziert, darunter Hotels, Wohnimmobilien und Timesharing-Immobilien. Das Unternehmen wurde von J. Willard Marriott und seiner Frau Alice Marriott gegründet. Seit der Übernahme von Starwood ist Marriott die größte Hotelkette der Welt. (23.03.2023/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Marriott: Erholung beendet - ChartanalyseDie gestrigen Verkäufe in der Marriott-Aktie (ISIN: US5719032022, WKN: 913070, Ticker-Symbol: MAQ, NASDAQ-Symbol: MAR) kommen zu einem höchst ungünstigen Zeitpunkt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach den jüngsten Erholungsgewinnen seien die Bullen direkt im zentralen Widerstandsbereich unterhalb von 169,05 USD gescheitert. Damit könnte sich die nun schon seit Mitte Februar laufende Verkaufswelle weiter fortsetzen. Im Vorfeld dieser habe es seitens der Bullen die Bemühungen gegeben, die Range aus dem zweiten Halbjahr 2022 nach oben zu verlassen. Dieser Versuch scheine gescheitert zu sein.Die Marriott-Aktie habe gestern fast 3% nachgegeben. Damit könnte die Erholung seit letzter Woche beendet sein. Treffe dies zu, wäre eine Fortsetzung des Abwärtstrends möglich, wobei die Aktie in Richtung der zentralen Unterstützung ab 150,73 USD zurückfallen könnte. Inwieweit dort eine Stabilisierung gelinge, bleibe abzuwarten. Die Chancen der Bullen würden hingegen wieder zunehmen, wenn man den Widerstandsbereich bis hin zu ca. 170 USD nachhaltig überwinden könne. Dann wäre es zunächst möglich, eine Kaufwelle in Richtung 177,50 USD zu starten. Dort würde man jedoch auf die nächsten Probleme treffen. (Analyse vom 23.03.2023)Börsenplätze Marriott-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marriott-Aktie:150,32 EUR -3,53% (22.03.2023, 22:26)