Börsenplätze Marriott-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Marriott-Aktie:

188,14 EUR -1,26% (14.08.2023, 13:48)



NASDAQ-Aktienkurs Marriott-Aktie:

207,60 USD -0,44% (14.08.2023, 15:37)



ISIN Marriott-Aktie:

US5719032022



WKN Marriott-Aktie:

913070



Ticker-Symbol Marriott-Aktie:

MAQ



NASDAQ-Symbol Marriott-Aktie:

MAR



Kurzprofil Marriott International Inc.:



Marriott International (ISIN: US5719032022, WKN: 913070, Ticker-Symbol: MAQ, NASDAQ-Symbol: MAR) ist ein US-Hotelunternehmen mit Sitz in Bethesda, Maryland, das mehrere Hotelketten betreibt, konzessioniert und lizenziert, darunter Hotels, Wohnimmobilien und Timesharing-Immobilien. Das Unternehmen wurde von J. Willard Marriott und seiner Frau Alice Marriott gegründet. Seit der Übernahme von Starwood ist Marriott die größte Hotelkette der Welt. (14.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marriott-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Marriott-Aktie (ISIN: US5719032022, WKN: 913070, Ticker-Symbol: MAQ, NASDAQ-Symbol: MAR) unter die Lupe.Die Marriott-Aktie habe in diesem Jahr bisher rund 40 Prozent an Wert gewonnen. Allein seit Anfang Mai hätten die Papiere des amerikanischen Hotel-Giganten um rund 23 Prozent zugelegt. Zum Wochenauftakt stünden indes Minuszeichen vor der Aktie. Grund dafür dürfte ein Downgrade eines US-Analystenhauses sein.Konkret habe Bernstein-Analyst Richard Clarke Marriott von "Outperformer" auf "Market Performer" zurückgestuft. Clark habe gesagt, dass die Aktie in diesem Jahr bereits stark (40 Prozent) zugelegt habe. Dadurch sei das kurzfristige Aufwärtspotenzial durch die Bewertung und die Verlangsamung des US-Luxusmarktes begrenzt, obwohl der Analyst die mittelfristigen Aussichten immer noch positiv einschätze. Das Kursziel für Marriott habe Clarke "dennoch" von 204 auf 218 Dollar erhöht.Der US-Analyst sehe indes Hyatt unter den globalen Hotelbetreibern als "Top-Pick" und damit vorn und habe dem Marriott-Konkurrenten das Etikett "Outperformer" verpasst. Das Problem bei Hyatt sei aus Sicht des "Aktionär" jedoch die Bewertung: Während Marriott lediglich ein 2024er KGV von 22 aufweise, liege die entsprechende Kennziffer beim US-Konkurrenten bei stolzen 35 - und damit mehr als 50 Prozent über dem Marriott-KGV.Investierte könnten also auch ein Drittel (oder auch die Hälfte) der Position zur Gewinnsicherung glattstellen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Aufgrund der vergleichsweise günstigen Bewertung und der immensen Reiselust der Menschen könnte die Rally - in Abhängigkeit vom Gesamtmarkt - indes durchaus noch weitergehen (Analyse vom 14.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link