Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Marqeta-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Marqeta-Aktie:

8,22 USD -25,61% (11.08.2022)



ISIN Marqeta-Aktie:

US57142B1044



WKN Marqeta-Aktie:

A3CQSL



NASDAQ Ticker-Symbol Marqeta-Aktie:

MQ



Kurzprofil Marqeta:



Marqeta, Inc. (ISIN: US57142B1044, WKN: A3CQSL, NASDAQ Ticker-Symbol: MQ) bietet moderne Lösungen für die Ausgabe von Karten und die Abwicklung von Zahlungen an. Das Unternehmen betreibt die Marqeta-Plattform, eine Cloud-basierte, offene Anwendungsprogrammschnittstellen-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, moderne, reibungslose Zahlungskartenerlebnisse für Verbraucher und kommerzielle Anwendungsfälle zu entwickeln, die entweder den Kern ihres Kerngeschäfts darstellen oder dieses unterstützen. Die Plattform bietet drei primäre Funktionen: Marqeta Issuing, Marqeta Processing und Marqeta Applications.



Das Unternehmen bietet Lösungen wie On-Demand-Services, Buy Now Pay Later, Expense Management, Travel, Alternative Lending, Disbursements und Incentives. Es bietet seine Lösungen für verschiedene Branchen an, darunter Digital Banking, Incentives und Prämien, Online-Reisen, Kreditvergabe für kleine Unternehmen, On-Demand-Services, Medien- und Werbeagenturen, Point-of-Sale-Finanzierung, Versicherungen und Einzelhandelsmarktplätze. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen wie Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna und Square. (12.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marqeta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Marqeta (ISIN: US57142B1044, WKN: A3CQSL, NASDAQ Ticker-Symbol: MQ) unter die Lupe.Paukenschlag beim Zahlungsabwickler Marqeta: Der Unternehmensgründer und amtierende CEO Jason Gardner habe im Rahmen der am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen seinen Rücktritt angekündigt. Zudem werde Marqeta wegen der Herausforderungen in der Wirtschaft und im Fintech-Sektor vorsichtiger. Während die Aktie gut ein Viertel verliere, mache dieser Analyst den Anlegern Mut.Im zweiten Quartal habe Marqeta einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 53 Prozent 187 Millionen Dollar erzielt. Gleichzeitig habe das Unternehmen Zahlungen in Höhe von 40 Milliarden Dollar abgewickelt. Dies entspreche ebenfalls einem Plus von 53 Prozent gegenüber dem Q2 2021. Der operative Gewinn sei derweil um 66 Prozent auf 78 Millionen Dollar gestiegen, die Brutto-Marge habe demnach bei 42 Prozent gelegen. Unter dem Strich habe Marqeta bei einem bereinigten EBITDA von minus 10 Millionen Dollar einen Verlust in Höhe von 45 Millionen Dollar oder 0,08 Dollar je Aktie verbucht.Für das dritte Quartal habe das Management ein Umsatzwachstum von 36 bis 38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum - dies entspreche Erlösen in Höhe von 178,8 bis 181,5 Millionen Dollar - und eine Bruttomarge von 43 bis 44 Prozent in Aussicht gestellt. Die EBITDA-Marge solle mit minus acht bis minus neun Prozent erneut negativ und zudem höher als im abgelaufenen Dreimonatszeitraum ausfallen. In Q2/2022 habe die EBITDA-Marge bei minus fünf Prozent gelegen.Obwohl die Zahlen über den Markterwartungen gelegen hätten, sei die Aktie am Donnerstag um 24,5 Prozent auf 8,34 Dollar abgestürzt. Grund dafür sei die Rücktrittserklärung des Unternehmensgründers und derzeitige CEOs Jason Gardner. Dieser wolle weiterhin als Executive Chairman fungieren und CEO bleiben, bis ein Nachfolger gefunden worden sei, der die nächste Wachstumsphase des Unternehmens maximieren könne.Die Marqeta-Aktie sei am Donnerstag augenscheinlich über Gebühr abverkauft worden. Als Reaktion auf die Zahlen hätten die Analysten KeyBanc Capital Markets ihr Kursziel von 11 auf 12 Dollar angehoben und ihre Umsatzschätzung für das laufende Geschäftsjahr erhöht.Aus Sicht des "Aktionär" ist die Marqeta-Aktie derzeit eine Halteposition, investierte Anleger beachten den Stoppkurs bei 6,50 Euro (umgerechnet 6,71 Dollar), so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 11.08.2022)