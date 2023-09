Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit nun wieder positiven Realzinsen werden die Daten zeigen, wie niedrig oder hoch der neutrale Zinssatz sein könnte. Die meisten Ökonomen, einschließlich der FED-Mitglieder, sind der Meinung, dass wir uns im restriktiven Bereich der Geldpolitik befinden, so die Analysten von Postbank Research.Saisonal nehme die Volatilität häufig schon im Juli zu und halte bis Oktober an. Anleihen stehen aufgrund der anhaltend hohen Renditen weiterhin ganz oben auf unserer Beobachtungsliste, so die Analysten von Postbank Research. Die Geopolitik dürfte auch in den kommenden Wochen zu den größten Risiken gehören, da die US-Regierung gegen China und einige Länder des Nahen Ostens weitere Export- und Investitionsbeschränkungen für High-End-Halbleiter und Halbleiterausrüstung verhängt habe. Durch Fortschritte in Chinas High-End-Halbleiterindustrie könnten einige der US-Sanktionen umgangen werden. Die von China selbst auferlegten Beschränkungen für die Ausfuhr seltener Erden hätten den Preisdruck auf westliche Unternehmen erhöht. Die Aufnahme von sechs neuen Mitgliedern in die BRICS-Gruppe im Januar nächsten Jahres zeige, dass die Schwellenländer ihre Präsenz in der Geopolitik und im Welthandel künftig verstärken dürften. Angesichts der vielfältigen Zusammensetzung der Gruppe müssten die geopolitischen Entwicklungen weiterhin beobachtet werden.Diese Woche würden die Verbraucherpreisindices in den USA sowie die Industrieproduktion in der Eurozone veröffentlicht. Die Zinsentscheidung der EZB erfolge am Donnerstag. (11.09.2023/ac/a/m)