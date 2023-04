Somit hätten die gestrigen Datenpublikationen merklich auf die Stimmung auf den Aktienmärkten gedrückt. Die Eurozone-Benchmark EURO STOXX 50 habe zu Marktschluss mit einem Minus von 0,39% notiert, während auch die positiven Nachrichten hinsichtlich der Auftragseingänge der deutschen Industrie nicht ausgereicht hätten, um den DAX aus dem negativen Bereich zu hieven. Der ATX (ISIN AT0000999982 / WKN 969191) habe ebenfalls mit -0,92% schwach abgeschlossen, wobei die "Zykliker" voestalpine (-3,3%) sowie Wienerberger (-4,3%) als größte Verlierer hervorgegangen seien. Die US-amerikanischen Börsen hätten mit Ausnahme des Dow Jones Industrial (+0,2%) Kursverluste verzeichnet. Dementsprechend sei der S&P 500 um 0,2% gefallen, während der NASDAQ 100 um 1,0% niedriger geschlossen habe.



Nachdem sich der Ölpreis nach den Preisanstiegen am Montag zuletzt bei USD 85 habe einpendeln können, habe dieser auch gestern im Zuge der Wachstumssorgen zum rund selben Preis gehandelt. Auch Gold sei gestern auf der Stelle getreten und sei mit USD 2.020 pro Feinunze bepreist worden. Am Kryptomarkt habe der Bitcoin ebenfalls nur eine marginale Preissteigerung verbucht.



Auf den asiatischen Märkten präsentiere sich Japans Topix (ISIN XC0009694107 / WKN 969410) heute schwächer. Die Börsen in Festland China und Hongkong würden gleichermaßen unter leicht negativen Vorzeichen handeln. Hier sei der Caixin PMI für den Service-Sektor mit einem Anstieg von 55 auf 57,8 stark ausgefallen, was die wirtschaftliche Erholung nach den harschen Covid-Restriktionen unterstreiche. Die Frühindikatoren würden auf einen neutralen Handelsauftakt an Europas Börsen hindeuten.



Heute stünden die neuesten Daten hinsichtlich der Industrieproduktion in Deutschland auf der Agenda. Nichtsdestotrotz liege bereits jetzt das Hauptaugenmerk auf der morgigen Publikation der US-Arbeitsmarktdaten. Der Umstand, dass die Börsen kommenden Karfreitag sowie Ostermontag vielerorts geschlossen bleiben und somit erst am Dienstag auf die neue Datenlage reagiert werden kann, könnte die Marktteilnehmer:innen jedoch schon heute zum vermehrten Handel veranlassen, so der Analyst der RBI.



Aktien Unternehmensmeldungen



- Johnson & Johnson (+4,49%) (ISIN US4781601046 / WKN 853260) habe gestern an die Kurssteigerung des Vortages, welche auf die Beilegung von zehntausenden Klagen aufgrund eines potenziell krebserregenden Babypuders abziele, anschließen können. Demzufolge trage Johnson & Johnson einen erheblichen Anteil am positiven gestrigen Marktschluss des Dow Jones bei. (06.04.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die am vergangenen Montag stark gestiegenen Ölpreise schürten bei Anleger:innen bereits Sorgen hinsichtlich der weiteren Zins- sowie Inflationsentwicklung, so Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nachdem die Aktienmärkte diesen Umstand noch einigermaßen gut hätten wegstecken können, seien sie gestern jedoch mit großteils enttäuschenden Datenneuerscheinungen konfrontiert gewesen. In Europa und den USA seien die PMIs geschlossen hinter den Erwartungen geblieben. Zusätzlich seien bestehende Konjunktursorgen durch die Veröffentlichung der ernüchternden US-Beschäftigungszahlen befeuert worden. Folglich würden nun alle Augen auf die am Freitag in den USA erscheinenden Arbeitsmarktdaten blicken, auf welche die Marktteilnehmer:innen aufgrund der Feiertage zu Ostern jedoch teilweise erst ab Dienstag reagieren könnten. Die vorbörslichen Indikatoren würden auf einen Handelsauftakt verweisen, der sich an den Vortageskursen orientiere.Zu Wochenbeginn seien Zins- sowie Inflationssorgen in Anbetracht der zuletzt steigenden Ölpreise im Zuge der angekündigten OPEC+ Outputdrosselung wieder aufgeflammt. Auch wenn sich diese nicht im ursprünglich befürchteten Ausmaß in den Aktienkursen niedergeschlagen hätten, so sei aufgrund der dieswöchigen Makrodaten-Veröffentlichungen dennoch Unsicherheit an den Börsen spürbar gewesen. Folglich habe am gestrigen Tag mit einer Fülle an marktrelevanten Datenpublikationen die Möglichkeit bestanden, mit diesen Unsicherheiten aufzuräumen, was jedoch nur mäßig gelungen sei.Die gestern veröffentlichten Einkaufsmanagerindices in der Eurozone hätten jedoch gesamtheitlich die jeweiligen Erwartungen verfehlt. Nichtsdestotrotz setzte sich der seit Jahreswechsel steigende Trend der Indikatoren fort und deute mit Werten, die teilweise klar über 50 liegen würden, auf eine weitere Verbesserung der Geschäftslage hin. Die gestern erschienenen wöchentlichen ADP-Beschäftigungsdaten hätten ein ähnlich negatives Bild für die USA gezeichnet, da die zusätzlichen Arbeitsstellen im März (145.000) nicht mit den Erwartungen (210.000) Schritt hätten halten können. Der ebenfalls gestern veröffentlichte ISM-Stimmungsindikator für den Dienstleistungssektor in den USA habe ebenso schwach abgeschnitten und habe den Erwartungen (54,5) bei weitem nicht gerecht werden können. Dieser befinde sich mit einem Wert von 51,2 zwar noch im Wachstumsbereich, damit verliere aber dieses bis zuletzt stark laufende Segment deutlich an Dynamik. Die Auswirkungen dieser unliebsamen Überraschungen schwappten bis nach Europa über, so der Analyst der RBI.