Zink



Zink sei nach wie vor stark von den Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt abhängig. Die Situation in China habe sich daher in diesem Jahr negativ auf die Zinknachfrage ausgewirkt. Die Nachfrage aus dem Windenergiesektor nehme zwar zu. Es gebe jedoch Bedenken bei Offshore-Windenergie - ein Bereich, der mit Projektstreichungen etc. zu kämpfen habe. Die aktuellen Preise würden eine Art Puffer bieten, da die Raffinerien, insbesondere in Europa, aufgrund der Energiekosten schließen oder in Bereitschaftsbetrieb hätten gehen müssen.



Silber



Silber gelte weiterhin als das "Gold des armen Mannes", obwohl die Nachfrage nach Silber vor allem im Zusammenhang mit Photovoltaik-Paneelen und Batterien für Elektrofahrzeuge in diesem Jahr stark angestiegen sei. Auf diese Verwendungszwecke würden inzwischen 20 bis 30% der weltweiten Silbernachfrage entfallen. Infolgedessen werde der Silbermarkt im zweiten Jahr in Folge ein erhebliches Angebotsdefizit von 10 bis 20% aufweisen. Dieses Problem könnte sich in den kommenden Jahren durch den Einsatz effizienterer Photovoltaik-Paneele noch verschärfen: Die Umstellung von der derzeit verwendeten Perc-Technologie auf Topcon und Heterojunction dürfte den Silberverbrauch pro Panel um das 1,3- bis 1,8-fache erhöhen.



Platin



Der Platinmarkt sei nach wie vor ambivalent. Auf der einen Seite sei die Nachfrage vor allem bei Privatkunden nach Dieselfahrzeugen, die 40% des derzeitigen Bedarfs ausmachen würden, allmählich zurückgegangen. Auf der anderen Seite seien in China 2023 die Fahrzeugverkäufe aufgrund strengerer Umweltschutzvorschriften gestiegen. Und Lastwagen würden wahrscheinlich weiterhin mit Dieselmotoren angetrieben, da der Markt für Elektrofahrzeuge in diesem Sektor noch nicht ausgereift sei. Dagegen dürfte die Nachfrage nach Wasserstoff, der mit Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyseuren (kurz: PEM) erzeugt werde, in den kommenden Jahren steigen, auch wenn ihre Entwicklung zum Teil durch den Mangel an Iridium - ein sehr seltenes Metall, das aber für einen PEM-Elektrolyseur absolut notwendig sei - gebremst werden könnte. Insgesamt sei der Markt in diesem Jahr deutlich defizitär und könnte es auch im nächsten Jahr bleiben. Dies werde jedoch von der Geschwindigkeit der Einführung von grünem Wasserstoff abhängen.



Palladium



Die Verschärfung der Schadstoffnormen für Katalysatoren seit den 2000er Jahren habe die Nachfrage nach Palladium erhöht. Die Entwicklung von Elektroautos dürfte zukünftig jedoch zu einem Rückgang der Palladiumnachfrage führen, auch wenn die Verkäufe von Hybridautos, die 10 bis 15% mehr Platinoide verbrauchen würden als ihre Pendants mit Verbrennungsmotor, diesen Trend abpuffern würden. Auch die Verkäufe von Elektroautos scheinen aktuell zu stocken, so die Experten von Ofi Invest Asset Management. Insbesondere in Europa und den USA mangele es an erschwinglichen Modellen. Der derzeitige Preisverfall könnte schließlich zur Schließung von Minen führen, insbesondere von solchen, deren Platingruppenmetall-Mix aus Palladium, Platin und Rhodium am stärksten auf Palladium ausgerichtet sei. Die nordamerikanischen Minen seien die ersten, die davon betroffen seien, aber auch Sibanye Stillwater habe die Schließung von Schächten in Südafrika angekündigt.





Benjamin Louvet, Head of Commodities bei Ofi Invest Asset Management blickt auf die Entwicklung der Industriemetalle Kupfer, Aluminium, Nickel, Zink, Silber, Platin und Palladium 2023 zurück und analysiert, wie sich die Märkte in den nächsten Jahren weiterentwickeln dürften.

Kupfer

Die Nachfrage nach Kupfer habe im Zuge der Energiewende 2023 weltweit weiter zugenommen. In China sei der Bedarf an Kupfer seit Jahresbeginn trotz eines schleppenden Immobiliensektors um 10% gestiegen. Grund dafür sei der Einsatz von Kupfer bei erneuerbaren Energien und Elektroautos gewesen, die die chinesische Regierung stark unterstütze. Diese Entwicklung dürfte in den nächsten Jahren weiter Fahrt aufnehmen. Hingegen werde das Angebot an Kupfer, das in diesem Jahr noch um 4 bis 5% gewachsen sei, in den nächsten Jahren abnehmen. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts dürfte Kupfer sogar noch knapper werden, da keine großen neuen Minen in Betrieb genommen würden - die letzte werde Anfang 2024 in Betrieb gehen.

Aluminium

Nickel

2023 sei der Marktanteil von Fahrzeugen mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (kurz: LFP) in China zu Lasten der langlebigeren, aber auch teureren Nickel-Mangan-Kobalt-Batterien (kurz: NMC) gestiegen. Im Rest der Welt, insbesondere in Europa und den USA, würden NMC-Batterien weiterhin den Verkauf von Elektrofahrzeugen dominieren. Analysten zufolge könnten die LFP-Batterien einen leichten Marktanteil gewinnen, was jedoch keine großen Umwälzungen zur Folge haben werde. Die Produktion von Nickel habe den starken Anstieg von 10 bis 15% in den letzten Jahren decken können - dank der Erschließung neuer Minen in Indonesien und neuer Produktionsmethoden, die es ermöglichen würden, Nickel von schlechter Qualität in Nickel guter Qualität umzuwandeln, das in Batterien verwendet werde. Allerdings würden die Experten aufgrund der Entwicklung der Elektromobilität erwarten, dass die Nachfrage das Angebot innerhalb der nächsten 18 bis 24 Monate weit übersteigen werde.