Fakt sei, es gebe keinen einfachen Weg dieses Dilemma, mit dem jeder aktive Portfolio Manager konfrontiert sei, zu lösen. Der bekannte Investor und Autor Howard Marks habe es gerade wieder in seinem letzten Memo auf den Punkt gebracht, in dem er sinngemäß geschrieben habe: "Du kannst nicht das Gleiche wie alle anderen machen und dann erwarten, besser als jene zu sein."



"Um also einen Mehrwert im Sinne von Diversifikation oder bestenfalls auch Outperformance für den Anleger zu liefern, muss man ab und zu auch gegen den Strom schwimmen, also eine Position einnehmen, die nicht dem Konsens entspricht, und diese dann auch durchhalten", so Michael Blümke.



Gerade Zweiteres stelle im aktuellen Zeitalter der permanenten Datenverfügbarkeit und des quasi ständigen Vergleichs und der Forderung nach sofortiger Erklärung und eventuell sogar Adjustierung eine Herausforderung dar. Nicht nur, dass man selbst auf diese Daten zugreifen könne, sondern auch alle anderen Stakeholder würden über diese Möglichkeit verfügen.



Was den Experten bei ETHENEA in diesem Zusammenhang helfe, sei das Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Auf der einen Seite würden sie eine Philosophie und einen Investmentprozess befolgen, die darauf ausgelegt seien, ein absolutes Management der Portfoliopositionen vorzunehmen. Die Risiko-Ertrags-Betrachtung ihrer Portfolios erfolge nicht relativ zu einer Benchmark oder dem Wettbewerb. Die Experten würden sich damit nicht dem Vergleich entziehen, würden davon aber die Investmententscheidungen trennen. Auf der anderen Seite würden die Entscheidungen bei unserem aktiven und risikobewussten Ansatz von einem Team getroffen. Die Vorteile würden auf der Hand liegen: einerseits die Schärfung und andererseits das ständige gegenseitige Hinterfragen der Investmentthesen. Die üblichen psychologischen Stolperfallen eines diskretionären Ansatzes wie Gier, Angst oder Ungeduld würden damit ebenfalls minimiert. Keine Einzelperson könne sich in eine Investmentposition "verlieben" und trotz Verlusten an ihr festhalten, da es das Korrektiv des Teams gebe.



Wenn Sie uns also heute fragen, ob es entsprechend dem Eingangszitat aktuell wieder Zeit ist, mehr Aktien oder Anleihen zu kaufen, ist die Antwort nicht abhängig von unserer aktuellen Positionierung und einem entsprechenden Bias, sondern beruht allein auf unserer Markteinschätzung, welche wir Ihnen in den einzelnen Updates der Portfoliopositionierungen aufzeigen, so die Experten bei ETHENEA. Dass die damit implizierte Vorhersage keine 100%-ige Trefferquote habe, sei Teil des Prozesses und nicht erst seit dem berühmten Zitat von Physiker Nils Bohr bekannt: "Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen." (Ausgabe September 2022) (07.09.2022/ac/a/m)







Munsbach (www.aktiencheck.de) - " but remember to come back in September" ist der zweite, nicht so oft zitierte Teil einer der bekanntesten Börsenweisheiten, die dem Investor eine saisonale Reduktion seines Aktienportfolios im Mai ans Herz legt und somit von einem Engagement in den Sommermonaten abrät, so Michael Blümke, CFA, CAIA und Senior Portfolio Manager bei ETHENEA.Auch wenn die Experten von ETHENEA im Mai zu Recht vor einer Pauschalisierung dieser Aussage gewarnt haben, wäre ein Befolgen dieses Ratschlags auch in diesem Jahr für das Anlegergemüt um einiges nervenschonender gewesen. In der Tat gebe es kaum einen Aktienindex, der mit Beginn des Septembers über dem Kursniveau von Ende April stehe. Ganz zu schweigen von der Achterbahnfahrt, die man als Investor in der Zwischenzeit erlebt habe.Die Experten von ETHENEA haben sich bewusst dazu entschlossen, diesen vorsichtigeren Kurs einzuschlagen. Ihre Entscheidung basiere weniger auf der eingangs erwähnten Börsenweisheit, sondern vielmehr auf ihrer zum damaligen Zeitpunkt kritischen Markteinschätzung. Also alles gut, könnte man meinen. Fast - denn bedingt durch die hohe Volatilität habe in der Zwischenzeit auch eine beachtliche Rally sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen beobachtet werden können. Mit defensiv positionierten Portfolios wie den unsrigen durchleben wir als verantwortliche Portfolio Manager in solch einer "Risk-On"-Phase durchaus eine "Achterbahnfahrt der Gefühle", obwohl sich an der fundamentalen Ausgangslage nichts Wesentliches geändert hat, so die Experten von ETHENEA.