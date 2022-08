Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eins hatten die US-Indices zu Wochenbeginn gemeinsam: Sie wurden stark abverkauft, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe am Dienstag den Rückgang fortgesetzt und nach Beginn der europäischen Eröffnung die 0,99er-Marke getestet. Am Montag sei der langfristige Abwärtstrend bestätigt worden - das Paar habe die Parität aufgegeben und die Sitzung unterhalb des Juli-Tiefs beendet. Das Paar notiere auf dem tiefsten Stand seit zwei Jahrzehnten. Die Verluste für August seien auf mehr als 300 Pips ausgeweitet worden. Sollte eine starke Aufholjagd bis zum Ende des Monats ausbleiben, würde das Paar die dreizehnte von fünfzehn Monatskerzen im Minus beenden. Gegenüber dem Hoch des Vorjahres habe das Paar fast 20% an Wert verloren.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Dienstag eine Erholung gestartet, nachdem das gestrige Tagestief kurzzeitig unterschritten worden sei. In der Spitze habe der deutsche Leitindex gegenüber dem Hoch der Vorwoche um mehr als 6% nachgegeben. Eine Gegenbewegung könnte angebracht sein, doch das technische Umfeld bleibe weiterhin sehr fragil. Anleger sollten sich auf weitere Verluste einstellen, da am Montag die Unterstützung bei 13.447 Punkten aufgegeben worden sei. Der Index sei gestern insgesamt um mehr als 300 Punkte gefallen und habe dabei den tiefsten Stand seit dem 27. Juli erreicht. Die Bullen würden sich wiederum auf das 50%-Retracement der jüngsten Rally stützen, auf das heute Morgen reagiert worden sei. (23.08.2022/ac/a/m)