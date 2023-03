Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Spannung vor dem wichtigsten Ereignis der Woche steigt, so die Experten von XTB. WKN 965275 ) lege etwas zu und der Goldpreis tendiere nach dem gestrigen Rückschlag seitwärts. Es werde erwartet, dass die Notenbank die Zinsen um 25 Basispunkte anhebe. Das CME FedWatch Tool deute dabei auf eine Wahrscheinlichkeit von fast 90% hin. Zeitgleich würden die vierteljährlichen Prognosen veröffentlicht. Kurze Zeit später werde sich Jerome Powell bei einer Pressekonferenz zu Wort melden.EUR/USD steige heute und nähere sich dem gestrigen Tageshoch bei 1,0788. Die heutige Handelsspanne betrage 24 Pips. Zum Vergleich: In den vergangenen zwei Tagen habe die Intraday-Range bei mindestens 80 Pips gelegen. Die Händler scheinen vor dem Zinsentscheid keine größeren Positionen eingehen zu wollen, so die Experten von XTB. Gegenüber dem Vorwochentief sei das Paar bereits um 270 Pips gestiegen. Dabei sei gestern per Tagesschlusskurs das Hoch bei 1,0759 durchbrochen worden. Technisch gesehen seien weitere Anstiege möglich. Potenzielle Ziele würden bei 1,0804 und 1,0885 liegen. Eine Dollar-freundliche Botschaft der FED könnte wiederum eine Korrektur auslösen.Der DAX ziehe sich heute von dem gestern bei 15.425 Punkten erreichten Wochenhoch zurück. Am Montag habe der Index zwischenzeitlich noch bei 14.616 Punkten notiert. Das Tief vom 15. Februar habe jedoch zum zweiten Mal verteidigt werden können. Daraufhin sei eine Erholung gestartet worden, wobei am gestrigen Morgen der Widerstand bei 15.278 Punkten überwunden worden sei. Die breite Seitwärtsrange der vergangenen Tage sei beendet worden. Die Bullen würden sich auf das Jahreshoch konzentrieren. Kurzfristige Rückgänge seien als Korrekturen zu sehen, zumindest solange das Wochentief nicht nachhaltig unterschritten werde. (22.03.2023/ac/a/m)