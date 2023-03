Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger setzen auf Daten aus China und warten auf den ISM-Index, so die Experten von XTB. Hang Seng sei mit einem Plus von mehr als 4% der Outperformer gewesen. Auch der S&P 500 habe sich erholt. US-Anleger seien jedoch deutlich vorsichtiger geblieben, da der Index nur um 0,37% auf 3.984 Punkte gestiegen sei. Die Entwicklung in China wirke den Zinssorgen entgegen, doch die FED habe immer noch das Ziel, die Inflation zu bekämpfen. Die starken US-Wirtschaftsdaten würden der Notenbank mehr Spielraum geben, die Zinsen anzuheben.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) habe am Morgen bei 1,0657 ein neues Wochenhoch erreicht. Das heutige Plus belaufe sich auf 0,6%. Gestern habe das Paar einen kleinen Rückschlag erlitten - das Tageshoch vom Montag habe nicht nachhaltig durchbrochen werden können. Die Erholung scheine sich erst einmal fortzusetzen. Um den Abwärtstrend im Tageschart zu beenden, müsse der Widerstand bei 1,0704 überwunden werden - das Hoch vom 20. Februar. Ab 1,0670 könnten die Verkäufer aktiver werden, da durch den Rückgang vom 21. Februar ein Ungleichgewicht entstanden sei.Der DAX / DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) sei heute Morgen gestiegen und habe das gestrige Tageshoch bei 15.464 Punkten getestet. Der Widerstand werde vorerst respektiert. Seit Montag sei der deutsche Leitindex mehrmals in eine kritische Zone eingetaucht, die ab 15.452 Punkten beginne. Durch den Rückgang vom Freitag sei hier ein Ungleichgewicht entstanden. In der Range zwischen 15.452 und 15.578 Punkten nehme der Verkaufsdruck immer wieder zu. Die Verkäufer möchten vor allem die zweitgenannte Marke verteidigen. Ein Bruch nach oben würde das Jahreshoch näher rücken lassen. (01.03.2023/ac/a/m)