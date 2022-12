Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die vorbörslichen Notierungen deuten auf einen positiven US-Handelsstart hin, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe am Montag bei 1,0657 ein Tageshoch erreicht. Die Gewinne seien jedoch bereits halbiert worden, sodass nur noch ein Plus von 0,3% zu beobachten sei. Ein höherer Schlusskurs würde zumindest die zweitägige Verlustserie beenden und etwas Hoffnung auf eine Trendfortsetzung machen. Seit Ende September werte der Euro gegenüber dem Dollar auf. Gegenüber dem Jahrestief habe sich das Paar zwischenzeitlich um 1.200 Pips erholt. Im 4-Stundenchart sei das Paar heute Morgen über den EMA21 zurückgekehrt. Ein Bruch über den lokalen Widerstand bei 1,0648 könnte mehr Aufwärtspotenzial freisetzen - bisher habe es lediglich für einen Test gereicht.Der DAX / DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wirke zu Beginn der neuen Handelswoche unentschlossen, da die heutige Tageskerze aktuell ein Doji aufweise. Dennoch sei ein leichtes Plus zu erkennen, sodass der Index über die psychologische Marke von 14.000 Punkten habe zurückkehren können. Das Tageshoch sei bei 14.072 Punkten erreicht worden. In der Vorwoche habe der DAX / DE30 kurz vor dem Juni-Hoch (14.707 Punkte) nach unten gedreht und sei daraufhin auf ein mehrwöchiges Tief gefallen. Die heutige Erholungstendenz sei als Aufwärtskorrektur einzuordnen. Für einen Richtungswechsel müsse der Index im 4-Stundenchart den lokalen Widerstand bei 14.116 Punkten und den darüber liegenden EMA21 überwinden. (19.12.2022/ac/a/m)