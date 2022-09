Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Den US-Indices droht die dritte Verlustwoche in Folge, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) erhole sich am letzten Handelstag der Woche und steuert auf die Parität zu. Die 1,00er-Marke diene seit dem gestrigen Rückschlag wieder als wichtigster Widerstand. Die Rückkehr über die 9-Tage-Linie, die am Dienstag zu beobachten gewesen sei, scheine nicht nachhaltig gewesen zu sein. Andererseits seien die Bären zum vierten Mal in weniger als zwei Wochen am Tagestief vom 22. August (0,9926) gescheitert. Aufgrund der erneuten Verteidigung könnten einige Händler auf einen neuen Erholungsversuch setzen. Der Abwärtstrend bleibe jedoch intakt, sodass übergeordnet mit tieferen Kursen zu rechnen sei. Der NFP-Bericht könnte die Richtung des nächsten Impulses bestimmen.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) notiere am Freitag nach den ersten Handelsminuten der europäischen Sitzung unter dem gestrigen Schlusskurs. Dabei sei zum dritten Mal in dieser Woche das 78,6%-Retracement der Anfang Juli gestarteten Rally getestet worden. Am Donnerstag habe der Index das Retracement für einige Stunden unterschritten, doch am Ende hätten sich die Bullen durchsetzen und einen Großteil der Verluste wieder ausgleichen können. Der lange Schatten der gestrigen Tageskerze habe auf ein kurzfristiges Tief hingedeutet. Um jedoch den Abwärtstrend im Tageschart zu beenden, müsse der deutsche Leitindex den Widerstand bei 13.373 Punkten durchbrechen. Der Abstand zum Jahrestief betrage aktuell rund 3%. (02.09.2022/ac/a/m)