Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Lage am US-Aktienmarkt scheint sich beruhigt zu haben, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) lege am Mittwoch leicht zu und teste die Parität. Die 1,00er-Marke sei gestern per Tagesschlusskurs unterschritten worden, nachdem der US-Dollar durch den Inflationsbericht aufgewertet habe. Das Paar sei gegenüber dem Tageshoch um mehr als 200 Pips gefallen. Technisch gesehen seien die Käufer für den zweiten Tag in Folge am 61,8%-Retracement des Abwärtsimpulses, der vor einem Monat begonnen habe, abgeprallt. Nach dem Rückschlag notiere das Paar für diese Woche im Minus sowie deutlich unter der 9-Wochen-Linie. Durch den Rückgang könnte die nächste große Verkaufswelle gestartet worden sein. Eine Rückkehr über die Parität würde als kurzfristiges Entspannungssignal dienen.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werde am Mittwoch leicht im Plus bei 13.140 Punkten gehandelt. Der Index sei gedreht, nachdem das gestrige Tagestief (potenzielles Swing Low) kurzzeitig unterschritten worden sei. Die Bullen hätten nach der Verteidigung der 9-Tage-Linie eine Erholung eingeleitet. Da jedoch am Montag die 50-Tage-Linie aufgegeben worden sei, würden die Bären ihren Vorteil behalten. Im größeren Bild sei der DE30 wieder unter die 9-Wochen-Linie gerutscht, was weitere Verluste ankündigen könnte. Die aktuelle Wochenkerze weise einen langen Schatten auf - der Schlusskurs am Freitag sei jedoch entscheidend. Der Boden um die Marke von 12.420 Punkten könnte nochmals getestet werden. Die 50-Tage-Linie stelle kurzfristig einen wichtigen Widerstand dar. (14.09.2022/ac/a/m)