Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street notiert am Dienstag vorbörslich nahezu unverändert, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) habe am Dienstag den Rückgang der vergangenen drei Handelstage fortgesetzt und die 1,07er-Marke getestet. Das Paar sei dabei auf den tiefsten Stand seit dem 9. Januar gefallen. Ein Teil der Verluste sei wieder ausgeglichen worden, da der Rückgang unter das gestrige Tagestief als kurzfristige Kaufgelegenheit gesehen worden sei. Der Anstieg habe jedoch nicht ausgereicht, um den Abwärtstrend im 4-Stunden-Chart zu beenden. Wichtige Widerstände gebe es bei 1,0743 und 1,0798. Ein Bruch darüber würde das technische Bild aufhellen.Der DAX / DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) wirke am zweiten Handelstag der Woche orientierungslos. Die vorbörslichen Gewinne seien wieder abgegeben worden, während die darauf folgenden Verluste größtenteils wieder ausgeglichen worden seien. Der Index bewege sich in der Range des Vortages (Inside Bar) und habe die Korrektur, die seit zwei Tagen anhalte, gestoppt. Im 4-Stunden-Chart werde zum dritten Mal in dieser Woche das 78,6%-Retracement des kurzfristigen Aufwärtsimpulses bei 15.360 Punkten getestet. Eine wichtige Unterstützung sei am Tief darunter bei 15.302 Punkten zu finden. (07.02.2023/ac/a/m)