Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX/ DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) erholt sich zu Jahresbeginn, so die Experten von XTB. S&P 500 die Verlustserie für eine vierte Woche ausgebaut und unter der 21-Wochen-Linie geschlossen, sodass der Abwärtstrend, der vor einem Jahr eingeleitet worden sei, intakt bleibe.Der EUR/USD ziehe sich am Montag vom Hoch der Vorwoche bei 1,0713 zurück. Das Paar habe kurz vor dem europäischen Handel bei 1,0663 den tiefsten Stand des Tages erreicht. Die Verluste seien nach einem Abpraller am EMA21 im Vier-Stundenchart bei 1,0666 teilweise wieder aufgeholt worden. Der kurzfristige Rückgang sei als korrektive Bewegung einzuordnen, zumindest solange die darunter liegende Unterstützung bei 1,0638 nicht nachhaltig durchbrochen werde. Um den Aufwärtstrend zu bestätigen, müsse das Hoch der Vorwoche überwunden werden. Im Wochenchart sei das nächste potenzielle Kursziel das Mai-Hoch bei 1,0787.Der DAX/ DE30 erhole sich gegenüber dem Tief vom 30. Dezember 2022 um mehr als 200 Punkte. Der Index kehre über die 14.000er-Marke zurück und nähere sich dem Widerstand bei 14.146 Punkten. Für die Bullen sei dies die erste wichtige Hürde - hier könnte sich entscheiden, ob es einen Richtungswechsel gebe. Die Erholung sei dynamisch, sodass ein Test immer wahrscheinlicher werde. Ein Ausbruch nach oben würde den Abwärtstrend beenden und das Chartbild aufhellen. Die Zwischenhochs der Abwärtsbewegung, die am 13. Dezember eingeleitet worden sei, könnten mögliche Ziele sein. Ohne Bruch würden jedoch die Bären die Kontrolle behalten. (02.01.2023/ac/a/m)