Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Anleger warten auf die Zahlen für das vierte Quartal 2022 von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471), Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) und IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399), so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe am Mittwoch die Intraday-Gewinne vollständig abgegeben und notiere wieder bei 1,0880. Die Bullen seien zum zweiten Mal in drei Tagen an der psychologischen 1,09er-Marke gescheitert. Gestern habe auch ein nachhaltiger Rückgang unter das Tagestief vom Montag bei 1,0846 vermieden werden können - die Sitzung sei mit einem leichten Plus von 15 Pips geschlossen worden. Im 4-Stunden-Chart sei der kurzfristige Aufwärtstrend durch ein höheres Hoch bestätigt worden, zumindest wenn die Schlusskurse berücksichtigt würden. Starke Unterstützung gebe es bei 1,0835.Der DAX / DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) trete am Mittwoch oberhalb von 15.150 Punkten auf der Stelle. Die heutige Tageskerze zeige ein Doji, wobei die Handelsspanne nicht einmal 70 Punkte betrage. Nach dem leichten Kursrückgang der Vorwoche könne sich der deutsche Leitindex auf einem hohen Niveau halten. Der DAX / DE30 oszilliere im 4-Stunden-Chart seit Wochenbeginn um den EMA21 und werde in einer engen Range zwischen 15.075 und 15.202 Punkten gehandelt. Ein Durchbruch nach oben oder unten sei notwendig, damit wieder mehr Bewegung rein komme. (25.01.2023/ac/a/m)