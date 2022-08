Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Bullen müssen die Wochengewinne halten, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) werde am Freitag in einer engen Range von weniger als 25 Pips gehandelt. Das Paar halte sich derzeit über der 1,03er-Marke auf und habe gestern für einen zweiten Tag in Folge über der 50-Tage-Linie schließen können. Eine solche Rückkehr könnte auf eine mögliche Trendumkehr hindeuten. Andererseits verlaufe die 9-Tage-Linie immer noch unter der 50-Tage-Linie, was bedeute, dass der jüngste Anstieg aus Sicht der Bären nur eine starke Aufwärtskorrektur darstelle. Ein Crossover der beiden gleitenden Durchschnitte könnte als Bestätigungssignal für die Bullen gesehen werden. Es sei angemerkt, dass das Paar gestern kurz vor dem Hoch des Vortages gedreht habe.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei am Freitag mit einem Plus von rund 50 Punkten in den Handel gestartet. Die höhere Eröffnung lasse die Anleger hoffen, dass das Hoch der Vorwoche bei 13.789 Punkten ein zweites Mal getestet werden könne. Am Donnerstag seien die Bullen an einem Ausbruch gescheitert. Nach einem Abpraller habe sich der deutsche Leitindex zurückgezogen und sogar unter dem Widerstand bei 13.675 Punkten (Hoch vom 16. Juni) geschlossen, der seit über einer Woche die wichtigste Hürde darstelle. Solange der DE30 die Unterstützung bei 13.326 Punkten nicht durchbreche, würden die Bullen jedoch kurzfristig ihren Vorteil behalten. Die Bären sähen wiederum ein potenzielles Double Top. (12.08.2022/ac/a/m)