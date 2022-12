Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der vorbörsliche Handel deutet auf eine höhere US-Eröffnung hin, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe sich am Dienstag leicht von dem vorläufigen Tageshoch, das bei 1,0668 erreicht worden sei, zurückgezogen. Zuvor habe das Paar zwei wichtige Widerstände durchbrochen - die obere Grenze der mehrtägigen Seitwärtsrange bei 1,0643 und das Tageshoch vom 22. Dezember. Durch den Bruch sei der kurzfristige Trend aufwärts gerichtet. Eine Trendfortsetzung sei wahrscheinlicher als eine Trendumkehr, sodass weitere Gewinne folgen könnten. Im Wochenchart stelle das Mai-Hoch bei 1,0787 ein potenzielles Kursziel dar. Für eine Trendumkehr müsste die Unterstützung bei 1,0592 nachhaltig unterschritten werden. Bei 1,0622 verlaufe im 4-Stundenchart zudem der EMA21.Der DAX / DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) versuche, die Gewinne der Vorwoche auszubauen. Im 4-Stundenchart sei der Index über den EMA21 zurückgekehrt, was kurzfristige Händler optimistischer stimmen könnte. Die Trendstruktur deute wiederum auf eine Aufwärtskorrektur hin, nachdem am vergangenen Donnerstag ein Abwärtsimpuls gestartet worden sei. Technisch gesehen seien die Signale daher gemischt. Um einen Aufwärtstrend einzuleiten, müsse das Tageshoch vom Donnerstag bei 14.227 Punkten durchbrochen werden. Kritisch werde es für den DAX / DE30, wenn kurzfristige Unterstützungen nicht halten sollten: EMA21 im 4-Stundenchart bei 14.050 Punkten und lokales Tief bei 13.935 Punkten. (27.12.2022/ac/a/m)