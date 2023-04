Die in der vergangenen Woche veröffentlichten PCE-Kerndaten (persönliche Konsumausgaben) seien ein Anhaltspunkt dafür gewesen, dass der Preisdruck allmählich nachlassen könnte. Fortschritte bei der Wiederherstellung der Preisstabilität sollten aber nicht überbewertet werden: Mit 4,6 Prozent liege die Rate immer noch mehr als doppelt so hoch wie von der Federal Reserve angestrebt. Die Entscheidung der OPEC (Organisation erdölexportierender Länder), zur Stützung der Ölpreise die Förderung zu drosseln, zeige: Die Inflationsrisiken könnten leicht wieder aufflammen.



An den europäischen Märkten sei es in der vergangenen Woche relativ ruhig gewesen. Die Kernpreise in der Region würden aber vorerst weiter nach oben tendieren. Es erscheine daher noch zu früh, über das Ende des Zinserhöhungszyklus der Europäischen Zentralbank (EZB) zu sprechen - geschweige denn für eine Diskussion über den Zeitpunkt von Zinssenkungen.



Die Inflation könnte noch einige Zeit über 4 Prozent liegen. In diesem Fall werde die erste Zinssenkung der EZB wahrscheinlich erst in zwölf Monaten erfolgen. Die Zinsen dürften bei 3,75 Prozent ihren Höhepunkt erreichen. Das lasse darauf schließen, dass die Währungshüter in der Eurozone nach wie vor einen größeren Bedarf an geldpolitischer Straffung hätten als ihre Kollegen in den USA. Auch vor diesem Hintergrund sehe Dowding Spielraum für eine relative Outperformance des Euro.



Man habe den Eindruck, dass die Märkte nach den turbulenten vergangenen Wochen eine Verschnaufpause einlegen möchten. Mit der Ruhe könnte es jedoch schnell wieder vorbei sein. Wenn die US-Inflationszahlen in der kommenden Woche niedriger ausfallen würden als erwartet, könnte das den Gedanken nähren, dass die FED nun am Ende ihres Zinserhöhungszyklus sei. Das würde vermutlich Risikoanlagen begünstigen. Eine Überraschung nach oben hingegen dürfte die Märkte erneut unter Druck setzen. (06.04.2023/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Die Kapitalmärkte zeigten sich in der vergangenen Woche weitgehend stabil, da die durch die Turbulenzen im Bankensektor ausgelöste Volatilität weiter nachlässt, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Es bestehe kein Grund zur Befürchtung, dass sich der Niedergang der US-amerikanischen Silicon Valley Bank und der Credit Suisse auf den gesamten globalen Bankensektor auswirken werde. Allerdings würden die Kreditvergabestandards weiter verschärft, was zu restriktiveren finanziellen Bedingungen führe. Das dürfte die Wirtschaftstätigkeit im Laufe des Jahres bremsen. Dowding rechne derzeit mit einer relativ milden Rezession auf beiden Seiten des Atlantiks, die um die Jahreswende herum einsetzen dürfte.