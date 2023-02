Das Angebot an Aluminium und Stahl sei aufgrund des Produktivitätsrückgangs der europäischen Hütten unter dem Druck steigender Strompreise zurückgegangen. Zudem müssten die Auswirkungen der Sanktionen gegen die russischen Aluminiumproduzenten berücksichtigt werden, die etwa 6 Prozent des Weltmarktes erzeugen würden. Mencini gehe davon aus, dass sie ihren Betrieb erst dann wieder in vollem Umfang aufnehmen könnten, wenn die Energiekrise nachhaltig gelöst sei. Dies werde nach den EU-Richtlinien möglicherweise nicht vor 2025/26 der Fall sein.



Mencini schätze, dass das Primäraluminiumdefizit bis 2030 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr erreichen könnte, wenn die Produktionsgrenze von 45 Millionen Tonnen/Jahr in China in Kraft trete. Die wichtigsten Metallmärkte wie Kupfer und Aluminium würden sich in einem strukturellen Defizit befinden, und obwohl Mencini für 2023 eine leichte Erholung des Angebots erwarte, werde eine Reihe von Faktoren das Angebot mittelfristig weiterhin begrenzen.



Die Nachfrage an Edelmetallen, insbesondere nach Kupfer werde aufgrund der Energiewende steigen.



Vor allem aber werde das Nachfragewachstum im Jahr 2023 durch den wahrscheinlichen Neustart Chinas angetrieben. Mencini gehe davon aus, dass sich die chinesischen Konsumausgaben, die Produktion und die Investitionen in die Infrastruktur außerhalb des Immobiliensektors im Laufe des Jahres 2023 verbessern würden. Dies dürfte die erwartete Verlangsamung der US-Wirtschaft, auf die etwa 20 Prozent der Metallnachfrage entfallen würden, ausgleichen.



Die Metallpreise würden somit unter Druck bleiben, so dass eine Aufwärtsdynamik entstehen dürfte, die nach dem Rückgang im Jahr 2022 die Erholung des Wertes auf eine höhere Wachstumsrate als in früheren Phasen des wirtschaftlichen Neubeginns beschleunigen dürfte.



Unsere Erwartung einer allmählichen Erholung der chinesischen Wirtschaft ist eine Schlüsselkomponente unserer positiven Zwölfmonatsprognose für den Metallsektor - insbesondere für diejenigen, die mit der Energiewende in Verbindung stehen, wie Kupfer - und ist daher der wichtigste zu beobachtende Risikofaktor, so Marco Mencini, Senior Portfolio Manager Equity bei Plenisfer Investments. (14.02.2023/ac/a/m)







