Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) schwächelt und gibt vorbörslich weitere Gewinne ab, so die Experten von XTB.EUR/USD könne in dieser Woche die Abwärtsbewegung nicht stoppen und sei heute Morgen auf 1,0665 zurückgefallen. Das Währungspaar habe über Nacht die psychologische Marke von 1,07 durchbrochen und den tiefsten Stand seit fast zweieinhalb Monaten erreicht. Zwischen dem 15. und 27. März habe es im Bereich von 1,07 viel Aktivität gegeben, sodass eine Rückkehr darüber die Lage etwas entspannen würde. Gestern sei den Käufern eine Verteidigung gelungen, doch der Druck scheine zu stark zu sein. Eine wichtige Unterstützung im W1 sei erst wieder bei 1,0536 zu finden - der Boden, der im Februar und März gebildet worden sei.Der DAX-Future sei zum sechsten Mal in sieben Wochen in eine Unterstützungszone (15.816 bis 15.891 Punkte) eingetaucht. Die untere Grenze sei zu Beginn der europäischen Sitzung getestet worden. Der deutsche Leitindex sei zwischenzeitlich auf 15.791 Punkte gefallen. Die Käufer hätten jedoch Schlimmeres verhindern können - aktuell werde sogar die obere Grenze der genannten Zone getestet. Eine erfolgreiche Verteidigung, die idealerweise per Tagesschlusskurs bestätigt werde, könnte eine stärkere Erholung einleiten. Bei einem Bruch nach unten könnte der DAX bis auf 15.698 Punkte oder sogar 15.463 Punkte nachgeben. (31.05.2023/ac/a/m)