Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die US-Notenbank FED und die EZB haben die Zinsen weiter erhöht, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Noch wichtiger: Sie hätten deutlich gemacht, dass weitere Zinserhöhungsschritte wahrscheinlich seien, um die Inflation in die Nähe des Zielkorridors von 2% zu bringen. Ein klarer Gegensatz zu den Erwartungen der Märkte, die von lediglich einem weiteren Zinsschritt auszugehen scheinen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Und was würden die Aktienmärkte machen? Sie würden steigen - vor allem in Europa. Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank: "Die Rally wird gerade seit Jahresbeginn primär durch temporäre oder auch veraltete Geschichten angekurbelt."Hinter den Kursanstiegen stecke etwa so genanntes Short Covering. Dabei müssten Händler zuvor leerverkaufte Titel zurückkaufen. Außerdem seien sogenannte Meme Stocks sehr gesucht, also auf Social-Media-Kanälen gehypte Aktien. Auch Kryptoanlagen seien wieder geklettert. "Short Covering, Meme Stocks oder Kryptos - das sind alles hochspekulative Positionen. Sie bilden nicht ansatzweise eine nachhaltige Kurserholung an den Märkten ab", warne Frey. Erheblich wichtiger sei die aktuell laufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Viele Marktteilnehmer hätten darauf gehofft, mit ihr die vorläufig letzten Kursrückschläge zu sehen. Für Norbert Frey ein Trugschluss: "Was die Prognosen zur Geschäftsentwicklung betrifft, haben wir die Tiefs noch nicht erreicht. Das dürfte erst zur Jahresmitte geschehen." Einen kleinen Vorgeschmack habe der Ausblick des Softwaregiganten Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) gegeben.Die Gewinnmargen in den USA und Europa seien auf historischen Höchstständen, denn die höheren Einkaufspreise hätten auf die Konsumenten abgewälzt werden können. Dies werde nicht so bleiben, sei Norbert Frey überzeugt: "Die Preissteigerungen werden schwieriger durchzusetzen, ohne Kunden zu verlieren. Wir erwarten deshalb weiter anhaltenden Druck auf die Gewinnmargen der Unternehmen. Und die Bewertungen von Aktien sind noch immer zu hoch." Alles in allem sei dies kein Einstiegsszenario für die Aktienmärkte, selbst ohne den überbewerteten Tech-Sektor in den USA.