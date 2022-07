Besonders Aktien aus der Eurozone dürften leiden. Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis sei aktuell sehr ungünstig: Die hohen europäischen Gaspreise dürften länger anhalten, und die Märkte würden langfristigere Störungen als unmittelbar nach der russischen Invasion in der Ukraine erwarten. Angesichts dessen hätten die Experten die Aktien der Eurozone auf leicht negativ herabgestuft.



Angesichts der Markt- und Wirtschaftslage biete der Gesundheitssektor eine gewisse Stabilität: Der Krieg habe auf den Bereich keine negative Wirkung gezeigt, die Unternehmen des Sektors würden defensive Qualitäten besitzen, seien von der Wirtschaftsentwicklung nur geringfügig abhängig und würden durch Innovation und attraktive Bewertungen überzeugen. Auch Basiskonsumgüter seien in diesem Umfeld interessant, da sich viele der Unternehmen in diesem Sektor durch Preissetzungsmacht auszeichnen würden.



Innerhalb des Technologiesektors würden Software und Dienstleistungen ein geringeres Ertragsrisiko aufweisen, sie seien jedoch stärker von der Entwicklung der langfristigen Zinssätze abhängig. Der Anstieg der realen Renditen habe sich im ersten Halbjahr stark auf die Bewertungen im Technologiesektor ausgewirkt. Die Experten würden jedoch glauben, dass dies nachlassen werde. Es gebe zudem keinen besonderen Grund, warum Hardware schlechter abschneiden sollte als Halbleiter oder Software. Das Sprichwort laute nicht umsonst: Mit der Flut würden alle Boote steigen.



Des Weiteren haben die Experten von Candriam derzeit eine leichte Präferenz für Segmente, die weniger zyklisch sind und die zudem nicht zu stark vom Verbrauchervertrauen beeinflusst werden. Halbleiter würden zwar ein höheres Ertragsrisiko aufweisen, seien aber dennoch interessant, da viele schlechte Nachrichten nach Meinung der Analysten bereits eingepreist seien - einerseits, weil seit Jahresbeginn eine erhebliche Korrektur stattgefunden habe, andererseits aufgrund der positiven Reaktionen auf die Gewinnmeldungen von Samsung und Micron.



Bevor sich die Experten von Candriam für die nächste Zyklusphase positionieren - sei es eine sanfte oder harte Landung - behalten sie eine weitgehend ausgewogene Allokation bei. Während sie bei Aktien neutral aufgestellt seien, aber mit einer Verschlechterung des Umfelds rechnen würden, hätten sie bei ihren festverzinslichen Engagements die Duration seit dem Frühjahr schrittweise erhöht und der Benchmark angeglichen. Dafür spreche ihre Erwartung, dass sich das Wachstum abschwäche, aber auch die Tatsache, dass die Inflationserwartungen hoch und die Zentralbanken bereit seien, die Geldpolitik zu straffen.



Die Erhöhung der Duration in den Portfolios der Experten sei über US-Staatsanleihen erfolgt, denn die geldpolitische Wende der Federal Reserve sei am kurzen Ende der Renditekurve nun weitgehend eingepreist. Auf diese Weise könnten die Experten die Gesamtduration des Portfolios neutral halten. Dabei würden sie europäischen Anleihen mit Investment-Grade-Rating den Vorzug vor ihren Pendants aus den USA geben. Schwellenländeranleihen würden die Experten für Carry nutzen: Die Zentralbanken der Schwellenländer hätten die geldpolitische Straffung bereits vor den Währungshütern der Industrieländer eingeleitet, und somit stehe die FED positivem Carry nicht im Weg. Gegenwind sähen die Experten im Zinserhöhungszyklus der FED, im starken US-Dollar, in den sich verschlechternden Liquiditätsbedingungen und den generell schwachen Cashflows der Unternehmen.



Die Volatilität im Fixed-Income-Sektor wirke sich auch auf die Währungen aus. Besonders dem Kanadischen Dollar könnten die Spreads bei den Anleiherenditen zugutekommen und dieser im Vergleich zum US-Dollar profitieren - und performe auch besser als seine G10-Pendands und die Norwegische Krone, die die Experten zugunsten des Kanadischen Dollar verkauft hätten. Auch die Rohstoffpreise würden für die Währung sprechen: Mit einer Korrelation von fast 61 Prozent könnte der Kanadische Dollar bei einem Ölpreisanstieg ebenfalls Gewinne verzeichnen. In den vergangenen Monaten sei der US-Dollar stark gewesen, wahrscheinlich aufgrund des gestiegenen Wunsches nach weniger Risiko, den der Russisch-Ukrainische Krieg und die Lockdowns in China ausgelöst hätten. Falls und je mehr wir auf eine Rezession zusteuern, dürfte sich der Dollar jedoch gegenüber dem Yen, dem Euro und dem Schweizer Franken abschwächen, so die Experten von Candriam. (26.07.2022/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Hitzewelle und die Dürre in Europa könnten die Energiekrise verschärfen: Die sinkenden Wasserstände der Flüsse gefährden nicht nur die Stromerzeugung in Spanien und Italien sowie die Kühlung französischer Kernkraftwerke, sondern auch die Verschiffung von Kohle in Deutschland, so die Experten von Candriam.Gleichzeitig drohe der Energiekonflikt zwischen Europa und Russland weiter zu eskalieren. Sowohl die Inflationsüberraschungen als auch die Inflationserwartungen scheinen dagegen an Momentum zu verlieren und die Inflationsdynamik dürfte in den kommenden Monaten nachlassen, so die Experten von Candriam.Das zeige auch die Reaktion der Märkte auf den US-Verbraucherpreisindex, der im Juni auf 9,1 Prozent geklettert sei. Die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken bei der Bekämpfung der Inflation sowie die Sorgen um das Wirtschaftswachstum würden die Anleiherenditen sinken lassen und die Experten würden davon ausgehen, dass dies auch in den USA der Fall sein werde: Die Wirtschaftsdaten würden nun negativ überraschen, Laufzeitinvestments würden allem Anschein nach eine Talsohle durchschreiten und ein neuer Energieschock und ein anhaltend starker Arbeitsmarkt würden ebenfalls Risiken darstellen.Die Haltung der Experten gegenüber Aktien bleibe bisher neutral, und die jüngsten Markttrends würden ihre Einschätzung bestätigen, dass die Preisspannen "fett und flach" und die Märkte "breit und volatil" würden. Insgesamt werde der Ausblick für Aktien jedoch immer negativer: Aufgrund der hohen Inflation und der Konjunkturabschwächung bestehe die Gefahr, dass Gewinne, Margen und letztlich auch Profite nach unten korrigiert werden müssten.