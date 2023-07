Wichtige Aspekte aus Sicht von UBS-AM:



- Die Experten von UBS Asset Management gehen davon aus, dass sich der konsumgetriebene Aufschwung in China in gemäßigtem Tempo fortsetzen wird und erwarten, dass Verbraucher mit höherem Einkommen bereit sind, mehr für qualitativ bessere Produkte und Dienstleistungen zu zahlen. Hier sei der milchverarbeitende Sektor ihres Erachtens gut positioniert und Unternehmen, die minimal verarbeitete, pasteurisierte, niedrig temperierte Milch und Molkereiprodukte herstellen würden, hätten angesichts der geringen Marktdurchdringung eine lange Wachstumsperspektive.



- Trotz des Gegenwinds, durch den sich verschärfenden Wettbewerb für E-Commerce-Unternehmen in China, gebe es Anzeichen dafür, dass sie die richtigen Maßnahmen ergreifen würden, um den Unternehmenswert zu steigern.



- Bei Hardware für Informationstechnologie denken die Experten von UBS Asset Management, dass der Branchenzyklus angesichts des Überangebots und der Auftragskürzungen in den nächsten Monaten seinen Tiefpunkt erreichen könnte. Aufgrund ihrer Erkenntnisse aus den jüngsten Research-Reisen seien die Experten der Meinung, dass ihre Anlagethesen weiterhin Bestand hätten und hätten an weiterem Vertrauen in ihre langfristige Brancheneinschätzung gewonnen. (25.07.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Schwellenländer hatten in den letzten zwei Jahren mit einer Menge Gegenwind zu kämpfen, darunter die zunehmenden geopolitischen Spannungen und der starke US-Dollar sowie die chinesische Nullzins-Politik und das sich verändernde regulatorische Umfeld, so Shou-Pin Choo, Portfolio Manager, Asia & EM Equity, UBS Asset Management (UBS-AM).In diesem Jahr hätten zwar einige der Belastungsfaktoren nachgelassen, doch die ungleichmäßige wirtschaftliche Erholung Chinas und die zunehmende Aufheizung der Beziehungen zwischen China und den USA hätten die Aktienmärkte der Schwellenländer stark belastet. Die wachsende Wettbewerbsintensität im chinesischen E-Commerce-Sektor und der Druck von Seed-Investoren, die ihre Anteile an ausgewählten großen Technologieunternehmen reduzieren würden, hätten ebenfalls auf die Stimmung der Anleger gedrückt.