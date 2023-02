Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Finanzmärkten ist am Abend mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) steige am Mittwoch und steuere auf die Marke von 1,09 sowie das darüber liegende Wochenhoch, das am Montag bei 1,0913 erreicht worden sei, zu. Gestern habe das Paar im Plus geschlossen, sodass die dreitägige Verlustserie habe beendet werden können - am Vormittag sei der Kurs zuerst auf ein mehrtägiges Tief gefallen, habe jedoch oberhalb von 1,08 drehen und eine Aufholjagd einleiten können. Die 1,09er Marke sei ein wichtiger Widerstand - seit mehr als einer Woche würden die Bullen versuchen, die Hürde zu knacken. Ein Durchbruch nach oben würde Aufwärtspotenzial in Richtung 1,1185 freisetzen. Kurzfristige Unterstützungen seien bei 1,0852 und 1,0802 zu finden.Der DAX/ DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) trete in dieser Woche auf der Stelle und notiere in der Range der Vorwoche. Ein Ausbruch nach oben oder unten sei notwendig, um der Seitwärtsphase ein Ende zu setzen. Ansonsten könnte die Woche mit einem Inside Bar beendet werden - eine Kerze, die nach zwei Dojis weitere Unentschlossenheit signalisieren würde. Die heutigen Ereignisse hätten jedoch das Potenzial, die Konsolidierung aufzulösen. Der kurzfristige Aufwärtstrend im H4 müsse durch höhere Hochs bestätigt werden - es gelte das Tageshoch vom 26. Januar nachhaltig zu durchbrechen. Starke Unterstützungen gebe es an der horizontalen Trendlinie um 15.075 Punkte und am Tief vom 25. Januar bei 15.018 Punkten. (01.02.2023/ac/a/m)