Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Hauptgrund für die Neubewertung von Risikoanlagen in diesem Jahr war der rasche Anstieg der Zinssätze, insbesondere in den Vereinigten Staaten, als Reaktion auf die seit 40 Jahren nicht mehr erlebte Preisinflation, so Alessandro Rollo, Produktmanager beim Vermögensverwalter VanEck.Einer der Faktoren, die uns in naher Zukunft für chinesische Aktien am meisten optimistisch stimmen, ist das Rekordniveau der Ersparnisse der privaten Haushalte, die in den Banken des Landes liegen, so Rollo. Die Chinesen seien als Sparer bekannt - Schätzungen zufolge liege der Anteil der Ersparnisse der privaten Haushalte bei etwa 40 Prozent des Bruttosozialprodukts. Ein Großteil dieses Geldes sei in der Vergangenheit häufig als Sparkonten im Bankensystem verblieben oder als Investitionen in Immobilien gelandet, die von den Chinesen seit jeher als sicherer Wertaufbewahrungsort und Quelle stetiger Renditen angesehen worden seien. Diesmal könnte es aus mehreren Gründen anders sein: Immobilien hätten ihren Glanz als Wertaufbewahrungsmittel des Landes verloren, nachdem die Implosion des Sektors bereits im Jahr 2020 begonnen habe, als die Regierung ihre Kampagne zum Schuldenabbau bei Immobilien gestartet habe.Der Zusammenbruch einiger der größten Immobilienentwickler des Landes habe die chinesischen Bürger erschüttert, da sie befürchten würden, dass viele ihre Anzahlungen auf noch nicht gebaute Wohneinheiten verlieren könnten. Zudem hätten hunderte Millionen von Sparern kaum Möglichkeiten, beim Aufbau ihrer Altersvorsorge außerhalb der Kapitalmärkte des Landes eine angemessene Rendite zu erzielen. In nächster Zukunft sei jedoch damit zu rechnen, dass ein Teil dieser überschüssigen Ersparnisse in den Aktienmarkt des Landes fließen werde, der sich immer noch zu 95 Prozent im Besitz chinesischer Staatsangehöriger befinde. (10.01.2023/ac/a/m)