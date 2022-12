Sascha Sadowski, Marktexperte vom Online-Broker LYNX, sehe zum Jahresende nur wenig Grund zur Hoffnung. "Der S&P 500 hat mehr als 20 Prozent seines Wertes verloren, der Dow Jones hat mehr als 3.800 Punkte nachgegeben und der Nasdaq Composite ist sogar um ganze 33 Prozent gesunken. Nach den langen Jahren, in denen die Börsenkurse quasi nur den Weg nach oben kannten, ist das natürlich ein ernüchterndes Ergebnis. Und Jerome Powells Andeutungen, dass die Zinsen am Ende der Inflationsmaßnahmen sogar höher liegen könnten als derzeit eingepreist, ist auch nicht unbedingt geeignet, die Bären wieder in den Winterschlaf zu versetzen", erkläre der Experte.



Tatsächlich sei der letzte Zinsschritt der FED mit 50 Basispunkten weniger hoch ausgefallen als die vorherigen, doch die Inflationsrate sei aktuell noch weit entfernt vom angestrebten Zwei-Prozent-Ziel. "Bislang ging man davon aus, dass nun bald das Ende der Fahnenstange bei einem Zinssatz von 4,6 Prozent erreicht sein dürfte. Aktuell liegen wir aber bereits bei 4,5 Prozent und der gewünschte Erfolg hat sich noch nicht eingestellt, daher geht man jetzt eher von 5,1 Prozent als obere Grenze der Zinserhöhungen aus", äußere Sadowski seine Befürchtung.



Für die US-Wirtschaft, die ohnehin an der Grenze zu einer Rezession laviere, seien das natürlich schlechte Nachrichten. "Sollte der Zins auf über 4,6 Prozent erhöht werden, könnte das bedeuten, dass die USA in eine Rezession abdriften. Das Wachstum würde sich abrupt verlangsamen und die Aktienkurse leiden. Anleger und Investoren sollten daher weiterhin vorsichtig sein, denn noch scheint der Tiefpunkt nicht erreicht zu sein." (23.12.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Das zurückliegende Jahr 2022 hat die Bullen aus den Aktienmärkten vertrieben und Anleger mussten schmerzhafte Verluste hinnehmen, so die Experten von LYNX Broker.Doch wer darauf hoffe, dass es 2023 besser werde, könnte enttäuscht werden. Zwar habe die Hoffnung auf weniger starke Zinssprünge in den USA und eine moderater steigende Inflationsrate den Börsen in den vergangenen Wochen Aufwind verliehen, doch die Aussicht auf eine Rezession habe die Stimmung schnell wieder gedrückt.