Insgesamt scheine es für die US-Notenbank FED nicht viele Gründe für eine Abkehr von ihren jüngsten Aussagen zu geben. Die Marktteilnehmer hätten frühzeitige Zinssenkungen einkalkuliert, sobald die Zinssätze einen Höchststand erreicht hätten. Daher könnte es Spielraum für eine weitere Neubewertung geben, wenn sich die Markterwartungen der FED-Ansicht wieder angleichen würden.



Im Januar habe es den Anschein gehabt, als würden die Marktteilnehmer mit einer Goldlöckchen-Mentalität agieren und auf eine weiche Landung der Wirtschaft hoffen. Diese könnte einen Segen für die Vermögenspreise bedeuten. Die Experten könnten sich zwar vorstellen, dass dieser Fall eintrete. Ihrer Einschätzung nach seien aber auch andere Szenarien denkbar.



In diesem Zusammenhang scheinen die Hoffnungen auf eine sanfte Landung durch die Befürchtung abgelöst worden zu sein, dass es im Februar überhaupt keine Landung geben wird, da sich das Wachstum vorerst nicht verlangsamt, so Dowding. Das würde auf einen restriktiveren Kurs bei den Zinsen schließen lassen. Der Schlüssel zur Beilegung dieser Debatte würden die Wirtschaftsdaten sein. In diesem Zusammenhang werde sich die Aufmerksamkeit nun auf den entscheidenden US-Verbraucherpreisindex in der kommenden Woche richten.



Nach den günstigen Inflationsdaten des vergangenen Monats könnten die kommenden Daten nach Meinung der Experten etwas stärker ausfallen. So werde die Jahresrate sinken, aber vielleicht nicht so schnell wie von einigen erhofft. Allerdings sei die Volatilität der einzelnen Daten nach wie vor hoch. Sowohl die FED als auch der Markt seien von ihnen abhängig, so dass Überraschungen zu Bewegungen in beide Richtungen führen könnten.



Derweil hätten sich die europäischen Märkte ähnlich entwickelt wie die in den Vereinigten Staaten. Die Europäische Zentralbank habe sich in der vergangenen Woche weiterhin restriktiv gezeigt. Es scheine, dass das Risiko für die Zinssätze weiterhin nach oben tendiere.



In der kommenden Woche würden also alle Augen auf die Daten gerichtet sein. Bezüglich deren Entwicklung seien sich auch die Entscheidungsträger unsicher. Vor diesem Hintergrund seien die Experten bestrebt, eine flexible Haltung einzunehmen, und bereit, sich an neue Informationen anzupassen. (10.02.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die Renditen weltweit stiegen in der vergangenen Woche infolge des außergewöhnlich guten US-Arbeitsmarktberichts vom vorherigen Freitag an, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Ungeachtet der Berichte über zunehmenden Stellenabbau in einigen Sektoren bleibe der Arbeitsmarkt robust.Es gebe immer noch zahlreiche Anzeichen dafür, dass Arbeitgeber auf der Suche nach Personal seien. Jüngsten Schätzungen zufolge würden den Unternehmen, die während der Corona-Pandemie zu den Verlierern gehört hätten, immer noch fast vier Millionen Mitarbeiter im Vergleich zur Zeit vor Covid-19 fehlen. Die Unternehmen, die zu den relativen Gewinnern gehört hätten, hätten fast eine Million Beschäftigte mehr als zuvor.Einige zinsempfindliche Sektoren der US-Wirtschaft hätten sich hingegen deutlich abgekühlt. Das gelte beispielsweise für die Immobilienbranche. Es sei jedoch nicht davon auszugehen, dass dies die gesamtwirtschaftliche Lage erheblich beeinträchtigen werde.