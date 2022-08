Neben den mittlerweile altbekannten Verdächtigen habe gestern zusätzlich der umstrittene Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan für Aufsehen gesorgt. Obwohl China bereits zuvor mit Konsequenzen gedroht habe, sei die US-Politikerin gestern ihre Reise über Umwege angetreten, um nicht das territorial umstrittene südchinesische Meer überqueren zu müssen. Als erste Reaktion darauf habe China für heute militärische Übungen an sechs Stützpunkten rund um die Insel angekündigt und vor einem "Spiel mit dem Feuer" gewarnt.



Diese zusätzliche Spannung habe auch in den USA dazu geführt, dass die namhaften Börsenbarometer keine klare Richtung gefunden hätten. Dazu sei noch gekommen, dass die Anzahl der offenen Stellen am amerikanischen Arbeitsmarkt hinter den Erwartungen zurücgekblieben sei - und das mit dem stärksten Rückgang seit über zwei Jahren. Dennoch habe es lange so ausgesehen als könnte man leichte Gewinne einfahren, kurz vor Handelssende seien jedoch alle Gewinne wieder abgegeben worden.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen überwiegend freundlich zeigen. Während die Börsen in Festland China zwar aktuell nur minimale Veränderungen zeigen würden, würden Japans TOPIX und Hongkongs Hang Seng (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) klar mit grünem Vorzeichen notieren. Die vorbörslichen Indikationen würden für Europa einen Handelsstart im Bereich der Vortages-Schlusskurse erwarten lassen.



Der Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent schwanke nach wie vor um die 100-Dollar-Marke. Hier seien die Augen auf das heutige OPEC+ Meeting gerichtet, wo über die Produktionsstrategie ab September entschieden werde. Gold habe gestern nur leichte Bewegungen nach unten gezeigt, sei aber über Nacht angezogen und so koste eine Feinunze momentan etwas über USD 1.765. Beim Bitcoin seien in den letzten 24 Stunden große Veränderungen ausgeblieben und so handele dieser nach wie vor knapp unter der USD-23.000-Marke (03.08.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Während am Montag der Handelsstart in Europa durchaus positiv ausfiel und sich die Stimmung im Tagesverlauf ins Negative drehte, zeigte sich gestern ein gespiegeltes Bild, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So hätten die führenden Indices zwar mehrheitlich unter den Vortageswerten, jedoch auch (teilweise sehr deutlich) über den Tagestiefstwerten geschlossen. Nach wie vor sei das Marktgeschehen von niedrigen Handelsumsätzen und Unsicherheit geprägt.