Mit der Normalisierung der Anleihemärkte sei ein längerfristiges Zinsengagement wieder eine Option - bei einer Rendite von etwa 5% für fünf- und zehnjährige US Treasuries und 2,5 bis 3% für Bundesanleihen. Wenn die Renditen jetzt nachgeben würden, könnten erstmals seit 2020 moderate Veräußerungsgewinne erzielt werden, rechne Norman Villamin, Group Chief Strategist der UBP vor.



Für Aktienengagements sollten die Gewinnerholung in der Technologie, unterbewertete Qualitätsunternehmen und Japan ins Auge gefasst werden. Angesichts des nachlassenden Kostendrucks von der Zinsfront sei bei steigenden Investitionen in Künstliche Intelligenz in Kombination mit einer zyklischen Erholung in den Bereichen Cloud Computing, E-Commerce und Online-Werbung zum Jahreswechsel ein zweistelliges Umsatz- und Ertragswachstum zu erwarten, nicht nur bei den Big Tech, sondern auch im Softwaresektor. Außerhalb der Technologiesparte könnten unterbewertete Qualitätsunternehmen mit robusten Bilanzen und stetigem Ertragswachstum eine interessante Option sein.



"Außerdem scheint sich die schwache Industriekonjunktur zum Jahresende 2023 wieder zu festigen. Einen wichtigen Impuls gab hier die neue Industriepolitik, mit der die USA einen Strukturwandel in Richtung 21. Jahrhundert in den Bereichen Infrastruktur, Branchenstruktur und Energieversorgung herbeiführen wollen", so der UBP-Stratege.



Außerhalb der USA lägen die Aktienmärkte mit einem KGV von unter 13 beim Bewertungsniveau knapp über dem Stand während der globalen Finanzkrise 2008-2009, der Eurokrise 2011 und der Coronapandemie 2020-2021. Die UBP mache hier Chancen aus: "Angesichts von Bewertungen im Bereich dieses historischen Tiefststandes sollten sich Anleger im Hinblick auf das Renditepotenzial an den Ertragsperspektiven der Unternehmen orientieren."



Japan bilde dabei eine Klasse für sich. "Jahrzehntelang hatte das Land gezögert, bevor es dann 2012 breit angelegte Unternehmens- und Wirtschaftsreformen auf den Weg brachte. Seither liegt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate bei den Unternehmensgewinnen dort bei 11% und damit nicht nur über den 7,3% für den S&P 500, sondern auch gleichauf mit dem wachstumsstärkeren NASDAQ 100", hebe Villamin hervor. Auf Schwellenländer und global ausgerichtete Anleger sollten den Blick über China hinaus weiten. "Wie Japan nach 1989, Asien nach 1998, Europa nach 2011 und die USA nach 2008 befindet sich China derzeit in einer Restrukturierungsphase seiner Kreditmärkte nach einer Blase", so Villamin. Aus seiner Sicht locke Indien mit attraktivem Wachstum und interessanten Unternehmen.



Die Möglichkeit einer zweiten Amtszeit Donald Trumps sei aus Sicht der UBP der größte Unsicherheitsfaktor im kommenden Jahr und widme dem Thema ein eigenes Kapitel in ihrem Jahresausblick. Wie schon während der letzten Trump-Administration bekäme der traditionelle Energiesektor Rückenwind. Auf geopolitischer Ebene könnten sich die Spannungen zwischen den USA und Europa, im Ukrainekrieg und im Handel mit China verschärfen. Dadurch entstünden Villamin zufolge aber auch Chancen: "Die Neuordnung der geopolitischen Verhältnisse wird auch 2024 ein wichtiger Faktor sein, da die Politik der USA mit einer entschlossenen Diversifizierung der Lieferketten weg von China wahrscheinlich den Boden für langfristige Anlagechancen in Indien und Lateinamerika bereitet."



Mit dieser neuen Anlegerlandschaft seien jedoch auch neue Risiken verbunden. In der Gesamtschau könnte Gold ein Comeback als langfristiger Anker für den Vermögenserhalt in Anlegerportfolios feiern.







