Der russische Einmarsch in die Ukraine im vergangenen Jahr habe deutlich gemacht, wie die jahrzehntealte, von den USA geführte Weltordnung zerbreche. Der neue, dramatische Konflikt zwischen Israel und der Hamas spiegele die Gefahren einer zunehmend multipolaren Welt wider.



Anleger und Anlegerinnen müssten auch die Spannungen zwischen den USA und China und den zunehmenden politischen Populismus im Blick behalten. Die Covid-Krise sei zwar vorbei, aber man sehe immer noch die langfristigen Auswirkungen.



Sicherlich würden diese Themen bei den Wahlen im nächsten Jahr eine große Rolle spielen. Es sei auch klar, dass diese geopolitischen Konflikte dazu führen würden, dass dringend anstehende Herausforderungen wie der Klimawandel nicht in dem Maße weltweit angegangen würden, wie es notwendig wäre.



Der Klimawandel erfordere aber einen globalen Kraftakt in einem Maße, das alles das übersteige, was es bisher an Anstrengungen und Zusammenarbeit gegeben habe. Die führenden Politiker der Welt müssten über kurzfristige Interessen hinausblicken und sich auf die dringend erforderlichen langfristigen Maßnahmen konzentrieren. Dasselbe gelte für Unternehmen, die für die Energiewende entscheidend seien. LGIM trage im Namen seiner Anleger und Anlegerinnen seinen Teil dazu bei. (18.12.2023/ac/a/m)







"Anleger und Anlegerinnen sollten sich im nächsten Jahr erneut auf volatile Märkte einstellen - unabhängig davon, wie sich Wirtschaft und Inflation entwickeln", sagt Sonja Laud, CIO von Legal & General Investment Management.Ausschläge nach oben und unten vergleichbar mit 2023 seien wahrscheinlich, da die Marktteilnehmer ihre Erwartungen an die Geldpolitik immer wieder aufgrund der neuen Wirtschaftsdaten anpassen würden.Auch das politische Risiko müsse 2024 neu bewertet werden. In den USA und Indien würden die Wähler an die Urnen gerufen; in der Europäischen Union finde die Europawahl statt und in Taiwan stehe die Präsidentschaftswahl im Januar an, bei der die Beziehungen des Landes zu China eine wichtige Rolle spielen dürfte.Aufgrund der vielen Risiken sei eine sichere Prognose für 2024 schwierig. Die Markteinschätzung von Sonja Laud lautet:- Bei Unternehmensanleihen sei Laud vorsichtig und setze auf Selektion, insbesondere mit Hinblick auf den aktuellen Optimismus der Anleger trotz nicht abschätzbarer Risiken