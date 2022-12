Die Politik der quantitativen Straffung werde u.a. in den Vereinigten Staaten fortgesetzt, und es werde erwartet, dass sie bald auch in Europa beginne. Die Auswirkungen dieser Politik auf die Märkte seien komplex und schwer zu verstehen. Zeiten mit schrumpfender Liquidität hätten in der Vergangenheit zu erheblichen Luftlöchern an den Märkten geführt, das jüngste Beispiel sei der Crash im vierten Quartal 2018 gewesen. Die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management können daher nicht ausschließen, dass ein solches Phänomen ohne Vorwarnung wieder auftritt.



Die Verschlechterung der Liquidität veranlasse die Experten, unabhängig vom Gesamtszenario, eine Absicherung zu suchen, sobald die Kosten dafür sinken würden. Auch wenn die sehr schlechte Liquiditätslage nicht zwangsläufig eine Marktkorrektur nach sich ziehe, könne niemand leugnen, dass der Kontext die Wahrscheinlichkeit eines möglichen, aber unvorhersehbaren Schocks erhöhe.



Für die Aktienmärkte werde die Disinflation die Bewertungsmultiplikatoren in der gleichen Weise stützen, wie die Inflation sie im Jahr 2022 bestraft habe. Andererseits haben wir in der Vergangenheit noch nie eine Rezession ohne negative Auswirkungen auf die Aktienmärkte erlebt, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management. Im Gegensatz zu früheren Rezessionen sei es unwahrscheinlich, dass man 2023 auf die Zentralbanken zählen könne, um die Wirtschaft oder die Finanzmärkte zu retten. Der Markt gehe davon aus, dass die FED in der zweiten Jahreshälfte mit Zinssenkungen beginnen werde - dieses Szenario würden die Experten jedoch für unwahrscheinlich halten, angesichts der sehr deutlichen Botschaft der FED, dass die hohen Zinsen noch viele Monate beibehalten werden müssten, und des Inflationsniveaus, das sich zwar abschwäche, aber im Vergleich zu den Standards der Zentralbanken immer noch viel zu hoch sein werde. Außerdem sei die Unterstützung der Zentralbanken in einer Rezession für die Anleger sehr wichtig, da sie ihnen helfe, das Ende der Krise zu antizipieren. In Anbetracht dieser Analyse und der Liquiditätsproblematik falle es schwer, für die Aktienmärkte besonders optimistisch zu sein. (13.12.2022/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Auch wenn das Wachstum im Jahr 2022 aufgrund der Inflation zurückging, ist diese noch lange nicht ausgestanden, so Benjamin Melman, Global CIO bei Edmond de Rothschild Asset Management.So seien die Gewinne der börsennotierten Unternehmen bisher viel stärker ausgefallen als erwartet, insbesondere in Europa, was angesichts des Umfelds bemerkenswert sei. Die Experten würden mit einer leichten Rezession in den USA und einer stärkeren Rezession in Europa mit einem Rückgang der Gewinnspannen der Unternehmen rechnen. Mit anderen Worten: Die Experten einen Rückgang der Erträge im Jahr 2023 erwarten.