Würden drei Viertel der Marktteilnehmer im November nicht mit einer Zinsanhebung rechnen, seien es für die Sitzung im Dezember nur noch 54 Prozent. Vor den Daten habe der Anteil derjenigen, die keine Anpassung mehr erwarten würden, noch bei 67 Prozent gelegen.



Die Rendite der zehnjährigen US-Bonds sei nach den Daten auf 4,84 Prozent gestiegen und damit wieder in Richtung 16-Jahres-Hoch. Die zweijährigen seien auf 5,10 Prozent geklettert.



Laut Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) würden durch den Arbeitsmarktbericht "die Zinserhöhungserwartungen der Marktteilnehmer weiter forciert", denn mit einem erneut kräftigen Beschäftigungsaufbau und einer stabilen Arbeitslosenquote sei die Situation weiterhin als "robust" zu bezeichnen.



Der Markt konzentriere sich derzeit stark auf die Arbeitsmarktdaten, um nach "Anzeichen für Risse zu suchen", habe Craig Erlam vom Broker Oanda erläutert. Denn in der FED herrsche eindeutig die Ansicht vor, dass ihr Ziel einer nachhaltigen Inflationsrate von zwei Prozent ohne eine Abkühlung des Arbeitsmarktes nicht möglich sei. "Die Zeit wird zeigen, wie zutreffend diese Annahme ist." Noch zur Wochenmitte hätten ADP-Daten aus der Privatwirtschaft die Hoffnung geweckt, dass die Trendwende endlich gekommen sein könnte.



Der starke Anstieg der US-Renditen dürfte vielen Aktienanlegern nicht gefallen. Vor diesem Hintergrund sei die Tatsache, dass sich der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) seit seinem Tagestief wieder um 100 Zähler erholt habe, positiv zu werten. Andererseits werde es der Markt schwer haben, durchzustarten. Geduld sei weiter gefragt. (06.10.2023/ac/a/m)







Der Arbeitsmarktbericht sei selbstverständlich ein gefundenes Fressen für die Falken. Die US-Notenbank dürfte nun noch mehr gewillt sein, den Leitzins in den USA ein weiteres Mal zu erhöhen.