Market Timing - was versteht der Anleger darunter?

Wieso müssen Anleger makroökonomische Entscheidungen von Ökonomen mit einbeziehen?

Welche Instrumente können zur Analyse der Markttrends bei Aktien verwendet werden?

Es gibt eine Reihe von Instrumenten, die Wirtschaftswissenschaftler verwenden können, um die Markttrends bei Aktien zu analysieren. Zu diesen Instrumenten gehören makroökonomische Modelle, Indikatoren und empirische Studien.



Makroökonomische Modelle können verwendet werden, um die Auswirkungen von Änderungen in der Konjunktur auf die Aktienmärkte vorherzusagen. Diese Modelle basieren auf dem Prinzip der Nachfrage und des Angebots. Einige der bekanntesten makroökonomischen Modelle sind das IS-LM-Modell und das Modell der effektiven Nachfrage.



Indikatoren sind statistische Kennzahlen, die Aufschluss über die allgemeine Richtung des Marktes geben. Einige bekannte Indikatoren sind die Konsumentenpreisindex (CPI), das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und die Arbeitslosenrate.



Empirische Studien analysieren die historischen Daten der Aktienmärkte, um Muster und Trends zu erkennen. Diese Studien können helfen, die zukünftige Richtung des Marktes vorherzusagen.



Time in the Market oder Market Time: Welche Strategie ist die Richtige für Anfänger?

Die meisten Anfänger in der Investitionswelt versuchen, die Börsen zu timen. Dies beinhaltet das Versuchen, die zukünftige Performance des Marktes vorherzusagen und dann entsprechend zu investieren. Die Theorie ist, dass man so Geld verdienen kann, indem man in Aktien investiert, wenn der Markt steigt und aussteigt, bevor er fällt.



Leider ist Market-Timing eine extrem schwierige Strategie, die selten von denjenigen funktioniert, die es versuchen. In der Tat ist es oft sogar kontraproduktiv, weil man so seine Investitionen verlieren kann, wenn man den Markt falsch einschätzt.



Eine bessere Strategie für Anfänger ist es daher, sich auf das sogenannte "Time-in-the-Market"-Prinzip zu konzentrieren. Dies bedeutet einfach, regelmäßig in den Markt zu investieren und sein Portfolio über einen längeren Zeitraum zu diversifizieren. Dies ist eine viel sicherere Strategie und hat sich im Laufe der Zeit als die beste Methode erwiesen, um langfristig Gewinne zu erzielen.



Fazit: Lohnt es sich, auf Market-Timing zu setzen?

Ja, es lohnt sich in vielen Fällen, auf Market-Timing zu setzen. Allerdings sollten Anleger beachten, dass es sich hierbei um eine riskante Anlageform handelt. Ein Market-Timer versucht unter anderem makroökonomische Entwicklungen zu erkennen und auf Basis dieser Informationen Investitionsentscheidungen zu treffen. Dabei kann er sich auf die Aussagen von Experten stützen.



Allerdings ist dies nicht immer einfach, da die Meinungen der Experten oft stark divergieren. Gerade Anfänger sollten diese Strategie mit Vorsicht genießen, in diesem Fall ist es ratsam, die notwendige Zeit und Geduld an den Tag zu legen, um die wichtigsten Indikatoren dieser Strategie zu lernen. (09.12.2022/ac/a/m)









