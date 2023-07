Interessenkonflikte -



Kurzprofil Marinomed Biotech AG:



Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: 93Z, Wiener Börse-Symbol: MARI) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Marinomed erhielt bereits mehrfach renommierte Forschungspreise für seine Tätigkeit.



Bislang entwickelte Marinomed zwei Plattformen: die Technologieplattform Marinosolv® und die bereits vermarktete Carragelose®-Plattform.



Mit der Technologieplattform Marinosolv® ist es möglich, die Wirksamkeit schwer löslicher Wirkstoffe zu verbessern. Diese innovative Technologie verfügt über das Potenzial, einige Therapien im Bereich Allergie und Autoimmunerkrankungen nachhaltig zu verändern. Die pivotale Phase-III-Studie für das Leitprodukt Budesolv wurde im April 2019 erfolgreich abgeschlossen. Der Zulassungsprozess kann wie geplant fortgesetzt werden.



Die Plattform Carragelose® wird bereits in sechs verschiedenen Produkten gegen virale Infektionen der Atemwege eingesetzt. Diese werden global über Partner vertrieben. (28.07.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Marinomed Biotech-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6, WKN: A2N9MM, Ticker-Symbol: 93Z, Wiener Börse-Symbol: MARI).Das österreichische Biotech-Unternehmen Marinomed Biotech AG habe die Marktzulassung für sein Nasenspray Carragelose in Mexiko erhalten. Diese Zulassung sei durch den Vertriebspartner M8 Pharmaceuticals erreicht worden und stelle einen entscheidenden Schritt in der Expansionsstrategie von Marinomed auf den lateinamerikanischen Märkten dar.Das Carragelose-Nasenspray, das unter dem Markennamen Barlo® vermarktet werden solle, werde voraussichtlich in der kommenden Saison auf den Markt kommen. Dieser Schritt sei strategisch gut gewählt, um den aufstrebenden mexikanischen Markt für rezeptfreie Medikamente gegen Husten und Erkältung zu erschließen. Mit einer Bevölkerung von mehr als 130 Millionen Menschen sei Mexiko der zweitgrößte OTC- und Rx-Markt Lateinamerikas. Es werde prognostiziert, dass der mexikanische Markt für Gesundheitsprodukte jährlich um bis zu 10% wachse und bis 2035 einen Wert von fünf Milliarden USD erreichen könnte. Das Segment Husten, Erkältung und Allergien, das einen Anteil von 32% des mexikanischen OTC-Marktes ausmache, biete ein erhebliches Umsatzpotenzial für Carragelose-Produkte.Die jüngste Marktzulassung des Carragelose-Nasensprays der Marinomed Biotech AG in Mexiko, die durch eine Partnerschaft mit M8 Pharmaceuticals ermöglicht worden sei, markiere einen strategischen Vorstoß in einen Markt mit erheblichem Potenzial. Die bevorstehende Markteinführung des Produkts, das unter dem Markennamen Barlo® vertrieben werde, solle vom expandierenden mexikanischen Markt für rezeptfreie Husten- und Erkältungsmedikamente profitieren, der bis 2035 einen Wert von fünf Milliarden US-Dollar erreichen solle. Die nachgewiesene Wirksamkeit von Carragelose gegen eine Reihe von Atemwegsviren, einschließlich SARS-CoV-2, stärke das Marktpotenzial des Produkts zusätzlich. Der Erfolg des Produkts werde jedoch davon abhängen, ob es Marinomed gelinge, die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, weitere Partnerschaften zu schließen und das Produkt effektiv zu vermarkten.In Anbetracht des strategischen Wachstumskurses von Marinomed und der vielversprechenden Marktbedingungen hält Dr. Mohamad Vaseghi, Analyst von FMR Research, an seiner Kaufempfehlung mit einem einheitlichen Kursziel von EUR 85,00 fest. (Analyse vom 28.07.2023)Interessenkonflikte:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten