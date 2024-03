NYSE-Aktienkurs Marathon Petroleum-Aktie:

194,045 USD +0,11% (18.03.2024, 18:06)



ISIN Marathon Petroleum-Aktie:

US56585A1025



WKN Marathon Petroleum-Aktie:

A1JEXK



Ticker-Symbol Marathon Petroleum-Aktie:

MPN



NYSE-Symbol Marathon Petroleum-Aktie:

MPC



Kurzprofil Marathon Petroleum Corporation:



Die Marathon Petroleum Corporation (kurz MPC) (ISIN: US56585A1025, WKN: A1JEXK, Ticker-Symbol: MPN, NYSE-Symbol: MPC), vormals Marathon Ashland Petroleum LLC, ist ein US-Unternehmen zur Raffinierung, zum Transport und zur Vermarktung von Erdöl. MPC hat seinen Hauptsitz in Findlay, Ohio. (18.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Marathon Petroleum-Aktienanalyse von BofA Securities:Doug Leggate, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Marathon Petroleum Corporation (MPC) (ISIN: US56585A1025, WKN: A1JEXK, Ticker-Symbol: MPN, NYSE-Symbol: MPC) weiterhin mit dem Rating "neutral" ein und erhöht das Kursziel von 185 auf 225 USD.In Anbetracht eines nachhaltigen Anstiegs der Erträge in der Mitte des Zyklus sei Leggate der Ansicht, dass die Bedingungen für einen weiteren Anstieg der absoluten Bewertungen für US-Raffinerien gegeben seien, und er habe seine Kursziele für die Gruppe im Durchschnitt um 25% angehoben. Da das US-Raffineriesystem in seinen dritten saisonalen Zyklus nach dem COVID eintrete, sehe Leggate mehrere sich wiederholende Faktoren, die es dazu veranlassen würden, das Ausmaß dessen, was eine höhere, nachhaltige Mitte des Zyklus ausmache, im Vergleich zu einer 10-Jahres-Ansicht zu betrachten, und füge hinzu, dass zum Zeitpunkt dieser Notiz das Jahr 2024 auf ein weiteres Jahr über der Mitte des Zyklus zusteuere.Doug Leggate, Analyst von BofA Securities, stuft die Marathon Petroleum-Aktie weiterhin mit dem Votum "neutral" ein. (Analyse vom 15.03.2024)Börsenplätze Marathon Petroleum-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marathon Petroleum-Aktie:179,24 EUR +0,61% (18.03.2024, 17:29)