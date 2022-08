Tradegate-Aktienkurs Marathon Oil-Aktie:

Marathon Oil Corporation (ISIN: US5658491064, WKN: 852789, Ticker-Symbol: USS, NYSE-Symbol: MRO) mit Sitz in Houston im US-Bundesstaat Texas ist ein auf die Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas spezialisiertes Unternehmen. Die Aktivität ist auf drei Produktfamilien ausgerichtet: Rohöl und Gaskondensate, Erdgas sowie verflüssigtes Erdgas. (30.08.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Marathon Oil-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Marathon Oil-Aktie (ISIN: US5658491064, WKN: 852789, Ticker-Symbol: USS, NYSE-Symbol: MRO) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Jahreshoch von Ende Mai bei 33,24 USD habe die Marathon Oil-Aktie eine deutliche Korrekturphase durchlaufen. Erst im Bereich der 200-Tage-Linie bzw. des Aufwärtstrends seit Dezember 2020 (akt. bei 22,77/22,46 USD) habe der Titel Halt gefunden. Auf dieser Basis habe das Papier inzwischen aber eine Trendwende in Form einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgeprägt. Der Sprung über die Nackenlinie der unteren Umkehr bei 25 USD sorge dabei für den entscheidenden Befreiungsschlag. Für das "i-Tüpfelchen" sorge in diesem Kontext die jüngste Aufwärtskurslücke (24,73/25,19 USD), mit der die Trendwende vollzogen worden sei. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergebe sich kalkulatorisches Kursziel von gut 30 USD. Danach stecke das eingangs erwähnte Mai-Hoch die nächste Zielmarke ab. Zuletzt hätten die Analysten auf ihre Selektion anhand der Relativen Stärke (Levy) sowie anhand des Kelly Faktors hingewiesen. Dieser kombinierte "Momemtum- und Money Management-Filter" signalisiere auch für die Marathon Oil-Aktie "grünes Licht". Um den beschriebenen Ausbruch nicht zu gefährden, sollte die o. g. Kurslücke in Zukunft nicht mehr geschlossen werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Marathon Oil-Aktie:26,79 USD +2,41% (29.08.2022, 22:00)