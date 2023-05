Unter der Prämisse, dass der Bitcoin-Kurs langfristig weiter steige und Marathon den Ausbau der Mining-Kapazitäten wie prognostiziert vorantreiben könne, sehe DER AKTIONÄR bei Marathon auch weiterhin noch Luft nach oben. Darauf wetten sollten allerdings nur sehr risikofreudige Anleger. Wer der spekulativen Empfehlung in Ausgabe 06/23 gefolgt ist, sollte den auf 7,00 Euro nachgezogenen Stopp im Auge behalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.05.2023)



Kurzprofil Marathon Digital Holdings Inc.:



Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) (ehemals Marathon Patent Group, Inc.) ist ein Technologieunternehmen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen schürft Kryptowährungen mit Fokus auf das Blockchain-Ökosystem und die Erzeugung digitaler Vermögenswerte. Es ist im Segment der digitalen Währung Blockchain tätig. (12.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marathon Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) unter die Lupe.Die US-amerikanische Krypto-Mining-Firma Marathon Digital habe am Mittwoch solide Q1-Zahlen präsentiert. Demnach sei der Umsatz etwas höher und der Verlust geringer als von Analysten erwartet ausgefallen. Überschattet worden sei die Erleichterung darüber jedoch von einer anderen, weniger erfreulichen Nachricht.Wie das Unternehmen bekannt gegeben habe, habe der Umsatz im ersten Quartal mit 51,1 Mio. Dollar in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums von 51,7 Mio. Dollar gelegen. Im Vergleich zum schwachen Vorquartal sei der Erlös jedoch um fast 80 Prozent gestiegen. Analysten hätten mit durchschnittlich 48,8 Mio. Dollar etwas weniger auf dem Zettel gehabt.Auch beim Nettoverlust habe Marathon besser abgeschnitten als erwartet. Der Verlust pro Aktie sei mit 0,05 Dollar weniger dramatisch ausgefallen als von der Wall Street mit durchschnittlich 0,08 Dollar Verlust pro Aktie prognostiziert. Auch gegenüber dem Vorjahreszeitraum (-0,12 Dollar) und dem Vorquartal (-3,14 Dollar) habe sich das Ergebnis pro Aktie trotz weiterhin roter Zahlen deutlich verbessert.Profitiert habe die Mining-Firma dabei insbesondere von der kräftigen Kurserholung beim Bitcoin, der im ersten Jahresviertel über 70 Prozent zugelegt habe. Neben einer Verbesserung der Stimmung in der Branche habe das dem Unternehmen auch ganz unmittelbar beim Verkauf von geschürften Bitcoin im Wert von 17,6 Mio. Dollar sowie in Form von geringeren Wertberichtigungen auf den verbliebenen Coin-Bestand in die Karten gespielt. Zum Stichtag am 31. März habe dieser bei 11.466 Bitcoin im Wert von rund 326,5 Mio. Dollar gelegen.Entsprechend positiv sei auch Thiels Fazit ausgefallen: "Nach einem turbulenten Jahr 2022, das die Widerstandsfähigkeit unserer gesamten Branche auf die Probe gestellt hat, haben wir dieses Jahr einen guten Start hingelegt, da wir unsere hash rate erhöht, unsere Förderkosten gesenkt und unsere Bilanz im ersten Quartal verbessert haben." Die operativen Ziele - allen voran den Ausbau der hash rate auf 23 Exahashes bis zur Jahresmitte - habe der Marathon-Chef bestätigt.Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Nicht ganz. Denn neben der durchaus soliden Quartalsmeldung habe Thiel noch eine weniger erfreuliche Nachricht im Gepäck: Sein Unternehmen habe im April eine weitere Vorladung von der US-Börsenaufsicht SEC erhalten. Diese untersuche Transaktionen mit anderen verbundenen Parteien, die möglicherweise gegen Bundeswertpapiergesetze verstoßen hätten.Das Unternehmen habe angekündigt, mit der Behörde zu kooperieren, sei ansonsten aber nicht konkreter auf die Angelegenheit eingegangen. Bereits im September 2021 habe Marathon Digital wegen Fragen zur Finanzierung des Rechenzentrums in Hardin, Montana eine SEC-Vorladung erhalten.In Kombination mit negativen Vorgaben vom Kryptomarkt verliere die Marathon Digital-Aktie am Donnerstag im US-Handel rund acht Prozent. Im Vergleich zum Jahresanfang notiere sie aber immer noch fast 180 Prozent höher.