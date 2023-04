Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Marathon Digital-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Marathon Digital-Aktie:

10,42 EUR +0,19% (14.04.2023, 17:13)



NASDAQ-Aktienkurs Marathon Digital-Aktie:

11,73 USD +1,90% (14.04.2023, 16:59)



ISIN Marathon Digital-Aktie:

US5657881067



WKN Marathon Digital-Aktie:

A2QQBE



Ticker-Symbol Marathon Digital-Aktie:

M44



NASDAQ-Symbol Marathon Digital-Aktie:

MARA



Kurzprofil Marathon Digital Holdings Inc.:



Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) (ehemals Marathon Patent Group, Inc.) ist ein Technologieunternehmen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen schürft Kryptowährungen mit Fokus auf das Blockchain-Ökosystem und die Erzeugung digitaler Vermögenswerte. Es ist im Segment der digitalen Währung Blockchain tätig. (14.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marathon Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) unter die Lupe.Die Erholungsrally am Kryptomarkt habe sich zuletzt fortgesetzt und dem Bitcoin auf Wochensicht ein Plus von rund 11% und ein neues Hoch seit Juni 2022 beschert. Die Aktien vieler Unternehmen mit Krypto-Bezug seien ebenfalls im Aufwind. Die Papiere der US-Mining-Firma Marathon Digital würden dabei kein Halten mehr kennen.Um satte 52% sei der Kurs der Marathon Digital-Aktie auf Sicht der vergangenen fünf Handelstage hierzulande nach oben gesprintet und habe dabei am Freitag bei 11,24 Euro den höchsten Stand seit Anfang November 2022 markiert. In den USA sei am Ostermontag bereits wieder gehandelt worden, dort belaufe sich das Plus alleine seit Wochenbeginn auf rund 50%. Kurz nach Handelsstart an der Wall Street habe der Kurs dort am Freitag zeitweise die 12-USD-Marke überwunden.Unterstützung liefere dabei natürlich primär die fortgesetzte Erholungsrally am Kryptomarkt, die in den vergangenen Tagen wieder Fahrt aufgenommen habe. Der Bitcoin habe in der Nacht auf Dienstag erstmals seit Juni 2022 die 30.000-USD-Marke zurückerobert. Seither sei es weiter aufwärts gegangen. Am heutigen Freitag habe der Kurs kurzzeitig sogar 31.000er-Marke überwunden. Das Kursplus seit Jahresanfang summiere sich mittlerweile auf rund 85%.Die Aktie von Marathon Digital komme im selben Zeitraum sogar auf ein Plus von rund 250%, nachdem sie während des Kryptowinters im Vorjahr jedoch auch über Gebühr abgestraft worden sei. Das Papier wirke also wie ein Hebel auf den Bitcoin - und zwar in beide Richtungen.Seit Erstempfehlung habe die Marathon Digital-Aktie rund 67% zugelegt. Das erste Etappenziel von 15 Euro sei damit bereits in Sichtweite. Unter der Prämisse einer Fortsetzung der Erholung am Kryptomarkt oder gar einem neuen Bitcoin-Bullenmarkt sowie mit Blick auf alte Hoch habe sie aber noch jede Menge Potenzial. Grundsätzlich laute die Devise daher: Gewinne laufen lassen.Kurzfristig seien nach einem derart starken Lauf aber jederzeit auch Gewinnmitnahmen möglich. "Der Aktionär" habe daher geraten, den Stopp auf den Einstandskurs von 6,60 Euro nachzuziehen. Auch der sei mittlerweile ein gutes Stück entfernt. Mutige Anleger, die auf eine längerfristige Erholungsrally bei Marathon Digital spekulieren würden, sollten den Stopp aber nicht zu eng wählen, um angesichts der extremen Kursschwankungen der Marathon Digital-Aktie nicht unglücklich ausgestoppt zu werden. Stattdessen lasse sich das Verlustrisiko auch durch Teilgewinnmitnahmen und über die Wahl der Investitionssumme steuern, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.