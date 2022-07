Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate ein-gegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.



Kurzprofil Marathon Digital Holdings Inc.:



Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) (ehemals Marathon Patent Group, Inc.) ist ein Technologieunternehmen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen schürft Kryptowährungen mit Fokus auf das Blockchain-Ökosystem und die Erzeugung digitaler Vermögenswerte. Es ist im Segment der digitalen Währung Blockchain tätig. (18.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marathon Digital-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Marathon Digital Holdings Inc. (ISIN: US5657881067, WKN: A2QQBE, Ticker-Symbol: M44, Nasdaq-Symbol: MARA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rebound bei Bitcoin und Co nehme zu Wochenbeginn Fahrt auf und liefere auch den Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Kryptowährungen und der zugrundeliegenden Blockchain-Technologie kräftigen Rückenwind. Die Papiere der US-Mining-Firma Marathon Digital seien dabei besonders gefragt und würden in der Spitze um 36 Prozent nach oben schießen.Ausgehend vom Mehrjahrestief vom Monatsanfang bei 5,20 Dollar habe sich der Kurs der Marathon-Aktie damit innerhalb von wenigen Handelstagen etwa verdoppelt. Ausgehend von ihrem Allzeithoch aus dem November 2021 bei 83,45 Dollar habe sie zuvor binnen weniger Monate allerdings auch über 90 Prozent an Wert verloren.Die Papiere des zur Bitcoin-Holding mutierten Software-Konzerns MicroStrategy würden zu Wochenbeginn ebenfalls zu den Gewinnern gehören und um rund zehn Prozent zulegen. Das Unternehmen habe fast 130.000 Bitcoins in der Bilanz stehen - so viel wie kein anderer börsennotierter Konzern. Entsprechend stark korreliere die Aktie mit dem Kryptomarkt, was in den vergangenen Monaten brutale Kursverluste bedeutet habe.Der Kaufrausch im Kryptosektor erfasse auch die Aktie des Kryptobörsenbetreibers Coinbase, die am Montag um rund 15 Prozent steige. Hier sorge der Einstieg des nordeuropäischen Vermögensverwalters DNB Asset Management für zusätzlichen Schub. Laut einem Bericht von Barron’s habe DNB im zweiten Quartal insgesamt 13.641 Coinbase-Aktien eingesammelt.Die jüngsten Kursgewinne bei Bitcoin und Co würden auch den gebeutelten Aktien aus der Kryptobranche kräftigen Rückenwind liefern. Mit Blick auf die heftige Talfahrt der vergangenen Monate sei die Gegenbewegung längst überfällig. Ob sie auch nachhaltig sei, sei allerdings fraglich.Anleger sollten sich daher vor möglichen Bullenfallen in Acht nehmen und bei Investments im Kryptobereich stets langfristig sowie mit eng begrenztem Kapitaleinsatz agieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin, Ethereum.